Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki kullanılmayan ve bakımsız alanları modern ve işlevsel yeşil yaşam alanlarına dönüştürme vizyonu çerçevesinde önemli bir projeyi Bayraklı’da tamamladı. Soğukkuyu Mahallesi’nde uzun süredir atıl vaziyette bulunan geniş bir bölge, mahalle sakinlerinin dinlenebileceği, sosyalleşebileceği ve aktif spor yapabileceği kapsamlı bir park ve rekreasyon alanına dönüştürülerek halkın hizmetine sunuldu. Bölge halkı, kente nefes aldıran bu çalışmalardan dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve emeği geçen ekiplere teşekkürlerini iletti.

Başkan Tugay’ın yeşil kent hedefi gerçekleşiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yeşil dokuyu güçlendirme ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırma stratejisi doğrultusunda faaliyetlerini yoğunlaştıran Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, bu hedefi Bayraklı Soğukkuyu’da somutlaştırdı. Son yıllarda hızla artan konutlaşma ve sağlık kuruluşlarının yoğunlaşmasıyla kalabalıklaşan Soğukkuyu Mahallesi’nde, toplamda 7 farklı parseli kapsayan 3 bin 370 metrekarelik dev bir alan, halkın dinlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeniden tasarlandı. Kapsamlı zemin hazırlıklarının ardından parkın peyzaj ve çevre düzenlemesi büyük bir titizlikle tamamlandı. Parka modern oturma üniteleri, kullanışlı spor ekipmanları ve çöp potaları entegre edilerek, alanın hem estetik hem de işlevsel olması sağlandı.

Çok amaçlı tasarım: Spor ve oyun alanları geliyor

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kuzey Alanlar Bakım Şefi Nuray Horozal Çokay, kentteki pasif durumdaki arazileri toplumsal faydaya dönüştürmeye devam ettiklerini belirtti. Çokay, “Soğukkuyu sakinlerinin rahat bir nefes alabileceği, kentimizin oksijen dengesine katkı sağlayacak nitelikte bir çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine park alanına çeşitli spor aletlerini dahil ettik. Ayrıca, alana yeni ağaç türleri dikimiyle yoğun bir ağaçlık doku oluşturduk. Önümüzdeki süreçte bu projenin bir parçası olarak çocuk oyun alanı da kuracağız,” şeklinde bilgi verdi.

Mahalle sakinlerinden gelen memnuniyet dalgası

Yeni parkın mahalleye kazandırılmasından dolayı büyük bir sevinç yaşayan Soğukkuyu Mahallesi Muhtarı Coşkun Bülbül, duygularını şöyle dile getirdi: “Parkımız gerçekten muhteşem oldu. Burası eskiden oldukça bakımsız ve kötü bir durumdaydı. Araç parkları yüzünden sürekli toz içinde kalıyor, çevredeki apartman sakinleri ciddi şikayetler yaşıyordu. Artık yepyeni bir yeşil alana sahibiz. Cemil Başkan’a ve emeği geçen tüm personele gönülden teşekkür ediyoruz. Mahallemiz son dönemde bir cazibe merkezi haline geldi. Nüfusumuz artarken, Yeni Girne’deki üst geçit gibi diğer yatırımlarımız da tamamlanmak üzere. Bu dönemdeki hizmetlerden ve yatırımlardan gerçekten çok memnunuz.”

60 yıldır Soğukkuyu Mahallesi’nde ikamet eden Faruk Kaya ise, samimi bir teşekkür konuşması yaptı: “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını çok yapıcı ve yerinde buluyorum. Nereye baksam Büyükşehir ekiplerinin çalıştığını görüyorum; daha bu sabah mazgalların temizlendiğine şahit oldum. Bu durum beni çok mutlu etti. Samimiyetle belirtmek isterim ki, bir önceki seçimde oy kullanmamıştım; ancak şu an söz veriyorum, sonraki tüm seçimlerde oyum Cemil Tugay’a olacaktır. Burası eskiden atıl ve eksiklerle doluydu. Muhtarımızın da gayretleriyle şu an yapılanlardan son derece hoşnudum. Bir mahalle sakini olarak, oturduğum yerin daha yeşil ve güzel olmasını istemem en doğal hakkım. Belediyemiz de bunu bize sağladı.”

70 yıldır Soğukkuyu’da yaşayan Ömer Arıkan da hislerini paylaşarak, “Burada yapılan güzellikleri inanın tarif etmekte zorlanıyorum, içtenlikle söylüyorum, harika oldu. Eskiden bu alan otopark olarak kullanılıyor, sadece toprak ve taşlık bir meydandan ibaretti. Yeşillik, insana huzur verir. Özellikle çocuklarımız için çok iyi oldu; sürekli gelip burada keyifle oynuyorlar. Spor alanı da yapıldı. Ben çok seviniyorum. 70 yıldır Soğukkuyu’dayım, inanın böyle bir güzellik görmedim,” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Ekosisteme katkı: 123 yeni ağaç ve zengin peyzaj

Toplamda 2 bin 285 metrekarelik net yeşil alanın kazandırıldığı bu bölgede, doğal dokuyu zenginleştirmek amacıyla yoğun bir ağaçlandırma çalışması yapıldı. Anadolu sığla, dut, akçaağaç, lale ağacı, meşe, ligustrum, beyaz ve pembe çiçekli akasya, jakaranda, sofora ve süs eriği gibi 11 farklı türden tam 123 yeni ağaç dikildi. Ayrıca 280 çalı dikimi gerçekleştirilerek ve kaliteli çim serimi yapılarak alanın yeşil yoğunluğu artırıldı. Peyzaj düzenlemelerinde ise dolomit taşı, bazalt taşı ve cüruf gibi doğal malzemeler kullanılarak parkın çevresel uyumu ve estetik kalitesi yükseltildi.