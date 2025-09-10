Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi (EÜ) 70. Yıl Etkinlikleri kapsamında, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla “Yabancı Basında İzmir’in Kurtuluşu” başlıklı bir konferans gerçekleştirildi. EÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İzmir Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte konuşmacı olarak EÜ Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hamaloğlu yer aldı.

Konferansa, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Fedakar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cihan Özgün, İzmir Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yasin Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Deniz Canoğlu ile akademisyenler katıldı.

“9 Eylül, millî mücadelenin zaferini simgeler”

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Selami Fedakar, 9 Eylül 1922’nin yalnızca İzmir’in kurtuluşunu değil, Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlandığını simgeleyen tarihsel bir gün olduğunu vurguladı.

Uluslararası basında farklı bakış açıları

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hamaloğlu, konuşmasında İzmir’in kurtuluşunun yabancı basındaki yansımalarını görsellerle aktardı. Hamaloğlu, “İzmir’in kurtarılışı yalnızca Anadolu’daki askerî dengeleri değil, uluslararası kamuoyunu da etkiledi. Amerikan basını İzmir yangınına geniş yer verirken, Yunan ordusunun tahribatını da rapor etti. Fransız basını sorumluluğu Yunan ordusuna yükledi, İngiliz ve Alman basını olayı medeniyetler çatışması çerçevesinde sundu, İtalyan basını ise kentin kurtuluşunu ‘Liberazione di Smirne’ olarak değerlendirdi. Bu farklı yayınlar, olayın askerî, diplomatik ve insani boyutlarıyla tartışıldığını gösteriyor” dedi.

9 Eylül’ün yarattığı coşku

Hamaloğlu, 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgalinin tüm yurtta derin bir üzüntü yarattığını, ancak 9 Eylül 1922’deki kurtuluşun Türk milletinde büyük bir sevinç ve motivasyon oluşturduğunu belirtti. Dönemin Türk basınından örnekler de aktaran Hamaloğlu, Vakit, İleri ve Akşam gazetelerinin kurtuluş gününü “İzmir düğünü” ve “İstanbul’da bayram” manşetleriyle duyurduğunu söyledi.

Etkinlik, Prof. Dr. Selami Fedakar’ın Dr. Hamaloğlu’na teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.