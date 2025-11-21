İzmir'in Kahramanlar Mahallesi'nde 12 Kasım 2024 tarihinde bir apartmanda yapılan haşere ilaçlaması sonrasında 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın yaşamını yitirmesi ve 3 kişinin zehirlenmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen mütalaa dosyaya girdi. Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan 18 sayfalık raporda, bebeğin kesin ölüm nedeninin kimyasal fosfin gazı zehirlenmesi sonucu gerçekleştiği oy birliğiyle belirtildi.

Raporda zehirlenme şüphesinin detayları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasına giren Adli Tıp mütalaasında, apartmanın 4. katında tahtakurusu mücadelesi için "Grainphos tb" ve "Kingphos tb" adlı zirai ilaçların kullanıldığı kaydedildi. Raporda, bu ilacın suyla birleştiği takdirde ölümcül fosfin gazının ortaya çıkacağı bilgisine dikkat çekildi.

Altay Toprak bebeğin, ailesiyle 3. katta yaşadığı belirtilerek, ilaçlamanın ardından bebekte sağa sola dönme, kusma, uyumakta güçlük ve solunum sıkıntısı gibi belirtilerin başladığı, hastaneye götürülmesine rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi. Bebeğin annesi ve babasında da karın kasılması, nefes almada güçlük ve kusma gibi farklı düzeylerde zehirlenme semptomları görüldüğü anımsatıldı.

Uçucu gaza rağmen kesin kanaat

Raporda, yapılan ilk otopside fosfin gazı tespit edilememiş olmasına rağmen, gazın çok uçucu bir kimyasal olması nedeniyle tespitinin zor olduğu vurgulandı. Ancak, ilaçlama yapılan dairede GDA 2 gaz ölçüm cihazıyla 0,56 ppm fosfin gazı ölçüldüğü ve tüm apartman sakinlerinde tarif edilen benzer klinik semptomların görüldüğü dikkate alınarak şu sonuca varıldı:

"Apartman sakinlerinde tarif edilen klinik tablonun kimyasal gaz zehirlenmesi (fosfin gazı) sonucu gelişmiş olduğunun kabulü gerektiği, bebekte gelişen klinik tablonun da ortak maruz kaldıkları kimyasal gaz zehirlenmesi (fosfin gazı) sonucu gerçekleşmiş olduğunun kabulü gerektiği..."

Aileden yargılama süreci ve kısıtlama çağrısı

Altay bebeğin babası Recep Kınalı, yeni raporla birlikte yargılama sürecinin başlayacağını belirterek, Fatih'te benzer bir olayda hayatını kaybeden Böcek ailesine rahmet diledi. Kınalı, yaşanan bu acı olayın ardından zirai ilaçlara kısıtlama getirilmesi ve daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kınalı ailesinin avukatı Utku Turan ise, raporda bebeğin fosfin gazına maruz kaldığı ve zehirlendiği tespitinin yapıldığına dikkat çekti. Turan, fosfinin tarımsal ilaçlamada kullanılan, su ile temas ettiğinde yoğun zehirleyici gaza dönüşen ve konut gibi insan temasının olduğu ortamlarda kullanılmaması gereken bir tür olduğunu belirtti. Avukat Turan, bebeğin kesin ölüm sebebinin netleşmesi için dosyanın İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Dairesi'ne gönderildiğini sözlerine ekledi.