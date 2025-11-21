Son Mühür / Erkan Doğan - Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, İzmir’de 30 ilçe belediyesinin 20’sinde jeofizik mühendisi görevlendirilmediğini belirterek, “İzmir deprem bölgesi ancak belediyelerde projelerin zemin etüd raporlarına bakacak jeofizik mühendisleri yok. Bu durumda sağlam binaların inşası için çok önemli olan zemin-temel-yapı etkileşimi için önemli parametrelerin denetiminde eksiklikler yaşanabilir” dedi.

İzmir'in kanayan bir yarası

İzmir’in aktif faylar üzerine kurulu bir kent olması sebebiyle depreme karşı alınacak önlemler 4 milyonluk İzmir halkı için hayati önem taşırken, İzmir’deki birçok ilçe belediyesinde sağlam ve yasalara uygun binaların inşa edilmesinde önemli görevler üstlenen ‘jeofizik mühendisi’ istihdam edilmediği ortaya çıktı. Konu hakkında Son Mühür’e konuşan Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, “Türkiye bir deprem ülkesi. İzmir’de de çok sayıda fay hattı bulunuyor. Bu yüzden gerek zemin etüdü gerekse yapıların yönetmeliklere uygun imal edilmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda ilçe belediyelerin inşaat öncesi projeler kısmında ve inşaat sırasında yaptıkları denetimler çok önemli bir konu. Maalesef deprem kenti İzmirimizde bu konuda bir eksikliğimiz var. İzmir’in 30 ilçe belediyesinin 20’sinde jeofizik mühendisi istihdamı bulunmamaktadır. Yani projenin yapımı öncesinde en önemli aşamalardan biri olan zemin etüdünü denetleyecek jeofizik mühendisleri belediyelerde istihdam edilmiyor. Bu kentimizin kanayan bir yarası. Bu sorunu oda olarak sürekli gündeme getiriyoruz” dedi.

Bazı metropol ilçelerde de istihdam eksikliği buluyor

Belediyelerde jeofizik mühendisliği bilimini ilgilendiren konulara jeoloji mühendislerinin baktığını ifade eden Öziçer, bu uygulamanın da sağlıklı bir zemin etüdü raporunun hazırlanması açısından doğru olmadığını ifade etti. Jeofizik mühendisi istihdam etmeyen belediyelere oda olarak tavsiye dilekçeleri yazdıklarını anlatan Öziçer, belediyelerin yazılarına olumlu dönüş sağlamadığını ifade etti.

“İnşaat alanından eksik çalışma gelir” uyarısı

Belediyeye yapılacak inşaat ile ilgili zemin etüdü raporlarının verildiğini anlatan Öziçer, “Ruhsata tabi tüm yapılar inşa edilmeden önce, ‘mimarı’, ‘betonarme’, ‘mekanik’ ve ‘statik’ projeler hazırlanır. Ama tüm bunlardan önce zemin etüt raporunun hazırlanması lazım. Şimdi zemin etüt raporu; jeoloji ve jeofizik mühendislerinin yapmış olduğu çalışmalarla, mesleki faaliyetlerle elde edilen parametrelerden oluşur. Jeoloji mühendisleri sondaj çalışması yapıyor. Sondaj çalışmasında o parselin statik haldeki parametreleri elde ediliyor. Jeofizik mühendisleri de o zeminin deprem anında nasıl hareket ettiğini, deprem dalgalarının binaya ne şekilde vuracağını hesaplayan tüm dinamik parametreleri elde eder. Belediyelerde görevli jeofizik mühendisleri, yüklenici firmalara yapılması gereken test ve adımları anlatır. Belediyede jeofizik mühendisi yoksa zemin etüdünde yapılacak jeofizik çalışmalarının eksik olma durumu ortaya çıkabilir. Biz deprem ülkesiyiz. Bundan dolayı bu eksikliğin en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyoruz”