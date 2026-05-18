İzmirli öğrenciler, Avrupa’daki akranlarıyla el ele veriyor; minikler, daha sürdürülebilir ve yeşil bir dünya için sınırları aşan anlamlı bir projeye imza atıyor. Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Çiçekliköy Kampüsü bünyesinde eğitim veren Özel Bornova Zübeyde Hanım İlkokulu, çevre bilincini modern eğitim modelleriyle harmanlayan uluslararası bir eTwinning çalışmasını hayata geçiriyor. Sınıf öğretmeni Tolga Balcı’nın kurucu ve koordinatörlüğünü üstlendiği “SMART CITIZENS OF TOMORROW: STEM, Innovation & Bilingual Education for a Green Future” isimli proje, Aralık 2025 tarihinden bu yana Türkiye, Yunanistan ve İtalya’daki öğrencileri aynı çatı altında buluşturuyor.

Çok değerli eğitimciler görev alıyor

Uluslararası ortaklıklarla yürütülen projede Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan ve İtalya'dan da çok sayıda değerli eğitimci görev alıyor. Projenin Türkiye ayağını Özel Bornova Zübeyde Hanım İlkokulu’ndan Tolga Balcı, Özel Gaziemir Okyanus İlkokulu’ndan Sebahat Dindar, TOKİ Karşıyaka Belediyesi İlkokulu’ndan Neslihan Ünal ile Zeliha Akan, Yeşiltepe İlkokulu’ndan Ferit Bulut ve İzmir Can Okulları’ndan Gülsüm Söyler Öğretim üstleniyor. Yunanistan’dan 1st Primary School of Limena Chersonisou okulundan Maria Klontza, Maria Vlachaki ve Emmanouil Makrogiannakis, İtalya’dan ise ICS di Lequile okulundan Giuseppa Gabriella Conte çalışmalara katkı sunuyor.

Tohum toplarını topraklı buluşturuyorlar

Geleceğin dünyasına yön verecek olan küçük eller, proje boyunca yenilenebilir enerji kaynaklarını derinlemesine incelerken atık materyalleri geri dönüştürerek yepyeni ürünler tasarlıyor ve özgün ekosistem modelleri kuruyor. Doğaya doğrudan dokunmak adına kendi hazırladıkları tohum toplarını toprakla buluşturan öğrenciler, aynı zamanda dijital çağa da ayak uyduruyor. Kodlama aktiviteleriyle analitik düşünme yetilerini güçlendiren çocuklar, eğitim süreçlerinde yapay zeka teknolojilerinden yararlanırken güvenli internet kullanımı konusunda da donanım kazanıyor.

eTwinning Ormanı'na da katkı sağlanıyor

Çok kültürlü yapısıyla dikkati çeken süreçte etkinlikler Türkçe, İngilizce ve Yunanca dillerinde gerçekleştiriliyor. Böylece öğrenciler erken yaşta dil becerilerini pratik etme ve farklı kültürleri tanıma şansı yakalıyor. Her ay düzenlenen çevrim içi oturumlarda öğretmenler ekoloji ve sürdürülebilirlik üzerine sunumlar yaparken, öğrenciler de tasarladıkları çalışmaları arkadaşlarıyla paylaşıp süreci hep birlikte değerlendiriyor. Ortak dijital kitapların üretildiği proje kapsamında, İzmir’de hayata geçirilen eTwinning Ormanı'na da katkı sağlanarak çevre sevgisi kalıcı bir sosyal sorumluluk hareketine dönüştürülüyor.

“Hem öğreniyor hem de geleceğe umut oluyorlar”

Projenin temel felsefesini aktaran proje koordinatörü Tolga Balcı, “Amacımız öğrencilerimizi çevreye duyarlı, teknolojiyi bilinçli kullanan, üretken ve dünya vatandaşı bireyler olarak yetiştirmek. Bu projeyle çocuklarımız hem öğreniyor hem de geleceğe umut oluyor.” ifadelerini kullandı.

Bilimin, teknolojinin, dil eğitiminin ve doğa bilincinin mükemmel bir uyumla bir araya geldiği SMART CITIZENS OF TOMORROW projesi, İzmir'den yükselen çevre hareketini Avrupa sahnesine taşıyarak yarının dünyasını güzelleştirmeye devam ediyor.