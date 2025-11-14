Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde yeniden yapılandırılan EÜ Gençlik ve Spor Kulübü, ulusal ve uluslararası arenada rekabetçi sporcular yetiştirmeyi sürdürüyor. Futbol, rugby, tenis, basketbol, voleybol, yüzme ve cimnastik gibi birçok branşta faaliyet gösteren kulüp sporcuları, hem takım hem bireysel yarışmalarda önemli başarılara imza atıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Spor Dostu Kampüs” ilan edilen Ege Üniversitesi, gerçekleştirdiği spor yatırımlarıyla Türkiye’de örnek gösterilen üniversiteler arasına girdi.

“Her başarı bizim için gurur kaynağı”

Kulübün yeniden aktif hale getirilmesinin rektörlük görevindeki ilk icraatlarından biri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Necdet Budak, “EÜ Spor Kulübümüz 25 yıl sonra yeniden yapılandırıldı ve o günden bu yana gurur kaynağımız oldu. Yetiştirdiğimiz yeteneklerin bir kısmı milli takım düzeyine kadar yükselerek ülkemizi temsil etti. Sporcularımız uluslararası arenada kazandıkları madalya ve kupalarla göğsümüzü kabarttı” dedi.

Prof. Dr. Budak, sporcu dostu bir yönetim olarak kulübe her zaman maddi ve manevi destek sağlamayı sürdürdüklerini vurguladı.

Su sporlarında uluslararası başarı

EÜ Gençlik ve Spor Kulübü’nün özellikle su sporlarında dikkat çekici başarılara imza attığını belirten Prof. Dr. Budak,

“Yüzme ve sualtı ragbisi branşlarında uluslararası dereceler elde ediyoruz. Sualtı Ragbisi takımımız Avusturya’da düzenlenen turnuvada Avrupa şampiyonu oldu. Yüzme branşında ise küçük yaş kategorilerindeki sporcularımız katıldıkları şampiyonalardan madalyalarla dönüyor” diye konuştu.

Basketbolda Darüşşafaka iş birliğiyle kurulan Ege Üniversitesi Daçka Erkek Basketbol Takımı’nın Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde başarıyla mücadele ettiğini ifade eden Budak,

“Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak, Bengisu Avcı ve Aysu Türkoğlu gibi mezun sporcularımız da uluslararası başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam ediyor” dedi.

“Güçlü altyapı, güçlü başarı”

Spor altyapısının önemine değinen Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi kampüsünde sporcuların kullanımına sunulan tesislerin çeşitliliğine dikkat çekti:

Prof. Dr. Sermed Akgün Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu

Açık yüzme havuzu

Büyük Spor Salonu

50.Yıl Spor Salonu

Tenis kortları

Futbol sahaları ve çim alanlar

20 Mayıs Spor Tesisleri

5.500 metrelik bisiklet yolu

2.770 metrelik tartan pist

Prof. Dr. Budak, “Spor Dostu Kampüs unvanının hakkını veren üniversitemizde sporcularımız doğayla iç içe, donanımlı bir ortamda çalışma fırsatı buluyor” diyerek sözlerini tamamladı.