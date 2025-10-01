Balıkesir'in turistik ilçesi Edremit'te, Ege ve Marmara'yı birbirine bağlayan kritik ulaşım güzergahı üzerinde çift taraflı trafik kazası meydana geldi. Altınoluk Mahallesi sınırları içerisinde, İzmir-Çanakkale Karayolu üzerinde gerçekleşen kazada, ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı ve acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerine hızla intikal eden kurtarma ve güvenlik birimleri, yaralıların hastaneye sevk edilmesini sağladı.

Doyran mevkiinde maddi hasarlı ve yaralanmalı çarpışma

Kaza, Edremit'in Doyran mevkii yakınlarında yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine ve olay yerindeki incelemelere göre, 10 AEP 512 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan 10 LT 742 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, kaza anında yoldan geçen diğer sürücüler durumu derhal yetkililere bildirdi.

İhbarın ulaşması üzerine kaza mahalline çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yol güvenliğini sağladıktan sonra hızla kurtarma çalışmalarına başladı. Otomobilin kamyona çarpması sonucu araçta sıkışma riskinin oluştuğu görüldü.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kaza yapan otomobilde bulunan sürücü E.F.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan K.M., olay yerine ulaşan Edremit İtfaiyesi ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla araçtan dikkatli bir şekilde çıkarıldı. Kazanın etkisiyle yaralanan iki kişi, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hızla civardaki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruyup korumadığına dair net bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale karayolunun bu kesiminde trafik akışı kısa süreliğine aksadı. Polis ekipleri, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafiği normale döndürdü. Kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla detaylı soruşturma başlatıldığı ve çarpışmanın hız, takip mesafesi veya dikkatsizlik gibi hangi faktörlerden kaynaklandığının araştırıldığı açıklandı.