Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Doç. Dr. Hasan Akbaba’nın yürütücülüğünü üstlendiği proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında CRISPR-Cas9 teknolojisi lipit nanopartiküller aracılığıyla akciğer kanseri tedavisinde kullanılacak.

TÜBİTAK’tan destek

“Akciğer kanserinin tedavisine yönelik terapötik gen düzenlemesi amacıyla ribonükleoprotein yüklü lipit nanopartiküllerin piezoelektrik inhalasyon sistemleri ile iletimi” başlıklı proje, TÜBİTAK 2515 – COST Aksiyon Üyeleri Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklendi. Proje, kanser tedavisinde multidisipliner ve yenilikçi bir yaklaşımı ortaya koyacak.

Rektör Budak’tan tebrik

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje ekibini makamında ağırlayarak tebrik etti. Prof. Dr. Budak, “Üniversitemizde sürdürülebilir bilim iklimi çerçevesinde hazırlanan projeler, TÜBİTAK ve TÜSEB tarafından desteklenmeye devam ediyor. Hocamızın çalışmasıyla kanser tedavisine yönelik gen tedavileri geliştirilecek. Sağlık temalı bir üniversite olarak bu alanda önemli projeler üretmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Doç. Dr. Hasan Akbaba ise ziyarette, yürüttükleri mRNA aşılarının uygulanmasına yönelik mikroiğne sistemleri çalışmalarını ve Nature Immunology dergisinde yayımlanan makalesini de Prof. Dr. Budak ile paylaştı.

“CRISPR doğrudan hücre çekirdeğine hedeflenecek”

Projenin ayrıntılarını aktaran Doç. Dr. Akbaba, CRISPR-Cas9 sisteminin terapötik amaçlı kullanımını hedeflediklerini belirtti: “Enzim ve sgRNA kompleksini lipit nanopartiküller içerisinde enkapsüle ederek yüzey modifikasyonlarıyla hücre ve çekirdek penetrasyonunu artırmayı amaçlıyoruz. Hazırlanan formülasyonlar ile çok hedefli bir tedavi yaklaşımı uygulanacak. Uygulama yolu olarak inhalasyon tercih edilecek ve LNP süspansiyonu piezoelektrik sistemlerle aerosol forma getirilerek hastaya verilecek.”

Akbaba, projenin doktora öğrencisi Uzm. Ecz. Deniz Onan’ın tez çalışmalarından doğduğunu, ayrıca TÜSEB-A3-01 projesinin de dış kaynaklı destek aldığını ifade etti.

Multidisipliner ekip

Projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Hasan Akbaba üstlenirken, doktora öğrencisi Deniz Onan araştırmalarda görev alıyor. Ege Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Mert Döşkaya danışmanlık yaparken, Doç. Dr. Hüseyin Can ve Doç. Dr. Muhammet Karakavuk araştırmacı olarak yer alıyor. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gülşah Erel Akbaba ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nden Doç. Dr. Şerif Şentürk de projeye paydaş olarak katkı sağlıyor.