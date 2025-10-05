Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki Çepnidere Kavşağı'nda dün gece meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirmesine, üç kişinin de yaralanmasına yol açan trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre olay, karayolunun kilit noktalarından biri olan kavşakta gerçekleşti. İzmir istikametinden Turgutlu yönüne seyir halinde olan İ.E. yönetimindeki 45 ART 489 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmakta olan İ.D. idaresindeki 09 ASD 234 plakalı tır ile şiddetli bir şekilde çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil büyük hasar alırken, araçta bulunan yolcular hurdaya dönen kaportanın arasında sıkıştı.

Olay yerinde acil durum ve kurtarma çalışmaları

Kaza ihbarının alınmasının hemen ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Ekipler, kaza mahalline ulaştıklarında otomobilde sıkışan kişileri kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, özel ekipmanlar kullanarak zorlu bir operasyonla tır sürücüsü İ.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan İ.E. ve Ü.E.'yi sıkıştıkları yerden yaralı olarak çıkarmayı başardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hızla hastanelere sevk edildi. Ancak aynı otomobilde bulunan yolculardan Veysel Okkay için ne yazık ki tüm çabalara rağmen geç kalınmıştı. Sağlık ekipleri, Okkay'ın çarpışmanın şiddetiyle olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Bu acı haber, kaza yerine gelen yakınlarını yasa boğdu.

Güvenlik kamerası kayıtları kazanın dehşetini ortaya çıkardı

Hayatını kaybeden Veysel Okkay, bugün Turgutlu ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verilirken, kazanın meydana geldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.