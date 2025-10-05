İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 2025-2026 sanat sezonuna Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) verdiği görkemli bir konserle merhaba dedi. Orkestranın 50. yıl dönümünü kutladığı bu özel sezonda, açılış programı müzik tarihinin iki dev ismi olan Ludwig van Beethoven ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserlerinden oluştu. Uluslararası alanda elde ettiği başarılarla tanınan ve klasik müzik dünyasının saygın isimlerinden olan Şef Ion Marin yönetimindeki konser, sanatseverlerden tam not aldı. Gecede, Beethoven'ın dramatik ve güçlü eseri "Coriolan Uvertürü" ile Çaykovski'nin duygusal derinliği ve ihtişamıyla bilinen 4. Senfonisi seslendirildi.

Yarım asırlık sanat serüveni ve yeni sezon hedefleri

Konser öncesinde bir konuşma yapan Orkestra Müdürü Özge Tanrıver, İDSO'nun bu yıl 50. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Açılış konserinde dünyaca ünlü Şef Ion Marin ile aynı sahneyi paylaşmaktan duyduğu heyecanı belirten Tanrıver, yeni sezon programına dair önemli ipuçları verdi. Orkestra, sadece uluslararası düzeyde tanınmış şef ve solistleri ağırlamakla kalmayacak; aynı zamanda Türkiye'nin yetiştirdiği ve yurt dışındaki başarılarıyla ülkeyi temsil eden genç yetenekleri de sahnesine taşımaktan büyük mutluluk duyacak.

Müziğin evrensel diliyle sosyal sorumluluk projeleri

Özge Tanrıver, İDSO'nun misyonunun konser salonlarıyla sınırlı kalmadığını vurgulayarak, müziğin evrensel gücünü kullanarak ülkeler arası dostluğu pekiştiren gelenekselleşmiş dostluk konserlerinin bu yıl da devam edeceğini açıkladı. Bunun yanı sıra, çok sesli müziği geniş kitlelere ulaştırmak ve geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen eğitim konserlerine ağırlık verileceğini ifade etti. Tanrıver, orkestranın sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini gösteren bir diğer önemli başlığın ise köy ve halk konserleri olduğunu belirtti. Ege Bölgesi'nden başlayarak İç Anadolu'ya kadar, ülkenin dört bir yanındaki her çocuğa ve vatandaşa ulaşmayı hedefleyen bu konserler, sanatın erişilebilirliğini artırma vizyonunun bir parçası. Yaklaşık 32 hafta sürecek bu uzun soluklu sanat yolculuğunda, seyirciye müzikal açıdan zengin ve birbirinden güzel programlar sunmak için büyük bir titizlikle çalıştıklarını dile getirdi.