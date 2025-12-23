Son Mühür - ESBAŞ Gıda İşletmeleri, 22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali Yemek Yarışması’nda büyük bir başarıya imza attı. 11 farklı ülkeden bin 450 katılımcının yer aldığı prestijli organizasyonda ESBAŞ aşçıları, toplam 8 altın madalya ve 2 altın kupa kazanarak organizasyonun en dikkat çeken ekipleri arasında yer aldı.

Yılın Altın Türk Şefi ödülü ESBAŞ’a

Yarışmada ESBAŞ aşçılarından Görkem Karip, Yılın Altın Türk Şefi kategorisinde altın madalya ve altın kupaya layık görüldü. Karip ayrıca Modern Cuisine kategorisinde de altın madalya kazandı. ESBAŞ aşçıları, Modern Türk Mutfağı, Restoran Tatlı Tabağı, Ustalar Balık Tabağı ve Modern Cuisine kategorilerinde gösterdikleri performansla jüri üyelerinden tam not aldı.

Grand Prix kategorisinde ekip başarısı

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu’nun Dünya Aşçılar Birliği iş birliğiyle 17–20 Aralık tarihleri arasında Bahçelievler Kongre Merkezi’nde düzenlenen yarışmada, Görkem Karip, Mustafa Göksu ve Süleyman Kurkutan, ekip olarak yarıştıkları Grand Prix Kapalı Kutu kategorisinde altın madalya kazandı.

Bireysel kategorilerde ise Modern Türk Mutfağı’nda Ömercan Özsü, Restoran Tatlı Tabağı’nda Mustafa Göksu, Ustalar Balık Tabağı’nda Süleyman Kurkutan altın madalya elde etti. ESBAŞ Gıda İşletmeleri ekibi, yarışma sonunda 8 altın madalya ve 2 altın kupa ile organizasyonun en başarılı ekiplerinden biri oldu.

ESBAŞ’tan jüriye iki şef

ESBAŞ Gıda İşletmeleri’nin başarısı yarışmacı kimlikle sınırlı kalmadı. Eğitimlerini tamamlayarak Uluslararası Jüri Ünvanı alan ESBAŞ şefleri Ahmet Çavuşoğlu ve Nur Biçimveren Ertaş, yarışmanın jüri kadrosunda görev aldı. Türk ve yabancı jüri üyeleriyle birlikte birçok kategoride değerlendirme yapan ESBAŞ şefleri, kurumun gastronomi alanındaki uzmanlığını bir kez daha ortaya koydu.

Dünya mutfaklarını Ege Serbest Bölgesi’ne taşıyor

Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren ESBAŞ Gıda İşletmeleri, günlük yaklaşık 25 bin kişiye yemek üretimi gerçekleştiriyor. Kurum, yıl boyunca menülerine dünya mutfaklarından farklı ve özgün lezzetler eklerken, Türk mutfağının köklü mirasını da ön planda tutuyor.

ESBAŞ, farklı ülkelerin mutfak kültürlerini çalışanlara ve mutfak ekiplerine workshoplar, eğitim programları ve kurum içi yarışmalar aracılığıyla aktarıyor. Uluslararası başarılarla desteklenen bu yaklaşım, ESBAŞ Gıda İşletmeleri’nin kalite, sürdürülebilirlik ve gastronomi kültürünü geliştirme vizyonunun güçlü bir yansıması olarak değerlendiriliyor.