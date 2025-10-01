Son Mühür/ Merve Turan - Türkiye şampiyonalarında madalya kazanan İzmir Yeşilay Spor Kulübü sporcuları, düzenlenen törende ödüllerini aldı. Sporcuların başarısı İzmir’in ve Türkiye’nin gururu oldu.Ülkü Grup Merkez Binası’nda gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, antrenörler ve aileleri bir araya geldi. Kahvaltının ardından Türkiye Şampiyonalarında dereceye giren genç sporculara hediyeleri takdim edildi.

Ödül törenine Yeşilay İzmir Şube Başkanı ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ile İzmir Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Ümit Ülkü katıldı. Yahşi, gençlerin ulusal ve uluslararası başarılarının gurur verici olduğunu belirterek, “Yeşilay olarak sporun ve gençliğin daima yanındayız” dedi.

“Başarı tüm İzmir’in gururu”

Kulüp Başkanı Ümit Ülkü ise sporcuların elde ettiği derecelerin yalnızca kulübün değil, tüm İzmir’in ve Türkiye’nin gururu olduğunu söyledi. Ülkü, “Gençlerimizin yolu açık olsun. Biz her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

İş birliği vurgusu

Etkinlikte Yeşilay ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Sporcuların yeni hedeflere ulaşmaları için desteğin süreceği mesajı verildi.