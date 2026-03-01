Son Mühür / Beste Temel- Ödemiş’te İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

İftarın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tugay, ilçedeki yatırımlar, sel sonrası çalışmalar ve tarım projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Yağmur suyu hattı çalışmamız yüzde 80’in üzerinde tamamlandı”

Ödemiş’te süren altyapı çalışmalarına değinen Tugay, yağmur suyu hattında sona yaklaşıldığını belirterek, “Yağmur suyu hattı çalışmamız yüzde 80’in üzerinde tamamlandı. Mayıs ayında tamamlanacak” dedi.

Son yağışların bazı bölgelerde dere yataklarının taşmasına neden olduğunu ifade eden Tugay, “Bazı noktalarda dere yataklarının taşması sonucunda sorunlar oldu, buralarda daha sağlam köprüler, yollar yapılacak. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor” diye konuştu.

Yağışların iki yönlü etkisine dikkat çeken Tugay, “Yağmurlar bir tarafıyla bizi sevindirdi, diğer taraftan verdiği zararla üzdü.

Yaşadığımız problemler çıkarımlar yapmamızı sağladı. Hangi noktada nasıl bir sorun yaşadığımızı görüyoruz. Hepsiyle ilgili kalıcı düzeltmeler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bu yılın yol ve altyapı yatırımları açısından önemli olacağını vurgulayan Tugay, “Bu sene yollar ve altyapı ile ilgili sıçrama yapacağımız bir yıl. 2026 ve 2027’de Küçük Menderes’te, bütün ilçelerimizin, köylerimizin yollarını yenileyeceğiz” diye konuştu.

“Çamyayla-Horzum yolundaki çalışmayı en kısa zamanda tamamlayacağız”

Ödemiş’te Çamyayla-Horzum yolunda yaşanan çökme ile ilgili de konuşan Tugay, orman yangınları sonrası kesilen tomrukların yağışlar nedeniyle menfezi tıkaması sonucu yolun zarar gördüğünü hatırlattı.

“İlk günlerde yapamadık, dere akışı yoğun bir şekilde devam ediyordu. Bu çalışmayı en kısa zamanda tamamlayacağız” diyen Tugay, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

“Birgi’deki çalışma 15 güne kadar tamamlanacak”

Birgi’de devam eden altyapı çalışmalarına da değinen Tugay, sürecin Koruma Kurulu ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle geciktiğini ifade ederek, “Koruma Kurulu ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle çalışma biraz geç başladı ama başladı. 15 güne kadar tamamlanacak” mesajı verdi.

“Önümüzdeki 3 ay içinde projeleri Ödemişliler görecek”

Ödemiş’in tarım açısından önemli bir bölge olduğuna dikkat çeken Tugay, “Ödemiş tarım açısından önemli bir bölge. Biz tarımı pek çok boyutuyla desteklemeye çalışıyoruz.

Bizim için Ödemiş tarımda öncü olmasını istediğimiz bir ilçemiz. Köyler ve merkeziyle. Burada öyle şeyler yapalım ki Türkiye’ye örnek olsun” diye konuştu.

Tarıma dayalı sanayinin desteklenmesi gerektiğini belirten Tugay, şu ifadeleri kullandı; “İnsanların kırsalda tutulması önemli. Örneğin futbol sahasını yeniliyoruz.

Yakında İZMAR açıyoruz. Gençler tarımla uğraşsın, aynı zamanda para kazansın, yaşadıkları bölgede mutlu olsun istiyoruz”

Pilot köylerin belirlendiğini de açıklayan Tugay, “Pilot köyler seçildi, buralarda gençlerin ihtiyacına yönelik pek çok proje yapılacak.

Ödemiş de genç nüfusu olan bir ilçemiz, o yüzden çocuklarımız, gençlerimiz için pek çok çalışma yapmayı çok daha fazla istiyoruz. Bunların altını dolduran pek çok projeyi önümüzdeki 3 ay içinde Ödemişliler görecek” ifadelerini kullandı.