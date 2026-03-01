Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri, mart ayında Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Lütfi Ömer Akad’ı vefatının 15. yılında özel bir seçkiyle anıyor.

“Lütfi Ö. Akad Sinemasında Toplum, Birey ve Şehirleşme” temasıyla hazırlanan program, ay boyunca her pazar saat 20.00’de Elhamra Sahnesi’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Göç olgusunu, değişen aile yapısını, kentleşmenin birey üzerindeki etkilerini ve sınıfsal dönüşümleri yalın ama çarpıcı bir anlatımla beyaz perdeye taşıyan Akad’ın sinemasal mirası, dört önemli filmle yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Göç üçlemesi beyaz perdede

Seçkide, yönetmenin “göç üçlemesi” olarak bilinen ve Türk sinemasında toplumsal gerçekçi anlatımın güçlü örnekleri arasında gösterilen Gelin, Düğün ve Diyet filmleri yer alıyor.

Üçleme, köyden kente göçün aile yapısı, kadın emeği ve işçi sınıfı üzerindeki etkilerini farklı perspektiflerden ele alıyor.

Bir ailenin İstanbul yolculuğu: Gelin

1973 yapımı dram türündeki film, Yozgat’tan İstanbul’a göç eden Hacı İlyas ve ailesinin yaşam mücadelesini konu alıyor.

Başrollerinde Hülya Koçyiğit, Kerem Yılmazer ve Kahraman Kıral’ın yer aldığı yapım, göçle birlikte değişen değerler sistemini ve ekonomik sıkışmışlığı ortaya koyuyor.

Film, 1973 Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Film ve Onur Ödülü’ne layık görülmüştü. Gelin, 1 Mart Pazar günü saat 20.00’de gösterilecek.

Kadın emeği ve başlık parasına karşı direniş: Düğün

Üçlemenin ikinci halkası olan ve aynı zamanda güçlü bir kadın hikayesi sunan film, Şanlıurfa’dan İstanbul’a göç eden bir ailenin kadınlarının başlık parası geleneğine karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Hülya Koçyiğit, Kamuran Usluer, Erol Günaydın ve Ahmet Mekin’in rol aldığı film, görünmeyen kadın emeğini ve ataerkil düzeni sorgulayan yapısıyla dikkat çekiyor.

1974 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanan Düğün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 8 Mart Pazar saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

İşçi-işveren ilişkilerine sinemasal bakış: Diyet

1974 yapımı film, bir fabrikada yaşanan sınıfsal gerilimler üzerinden emek mücadelesini beyaz perdeye taşıyor.

Hülya Koçyiğit, Hakan Balamir, Erol Taş ve Erol Günaydın’ın rol aldığı yapım, 1975 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Hülya Koçyiğit’e En İyi Kadın Oyuncu, Erol Taş’a ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandırdı. Diyet, 15 Mart Pazar günü saat 20.00’de gösterilecek.

Aşkın imkansızlığı: Vesikalı Yarim

Programın son filmi ise Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarından biri olan 1968 tarihli Vesikalı Yarim. Sait Faik Abasıyanık’ın “Menekşeli Vadi” adlı öyküsünden uyarlanan filmde, manav Halil ile pavyon kadını Sabiha’nın imkansız aşkı anlatılıyor.

Türkan Şoray ve İzzet Günay’ın başrollerini paylaştığı film, 1968 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi 2. Film Ödülü’nü kazanmıştı. Vesikalı Yarim, 29 Mart Pazar saat 20.00’de Elhamra Sahnesi’nde izlenebilecek.

Toplumun aynası: Akad sineması

Lütfi Ömer Akad’ın filmleri, yalnızca bir dönemin toplumsal yapısını anlatmakla kalmıyor; göç, kentleşme, kadın emeği ve sınıf çatışması gibi başlıklar üzerinden Türkiye’nin dönüşüm hikayesini de sinemaya aktarıyor.