Son Mühür/ Beste Temel- İzmir toplu taşıma ağının ana omurgasını oluşturan ESHOT, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi’ne hizmet veren hatlarda 1 Mart 2026 tarihinde geçerli olmak üzere geçici bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Belirlenen saat dilimi içerisinde yerleşke içindeki durakların büyük bir kısmı hizmet dışı kalacak.

Belirlenen saatlerde ulaşım kısıtlaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ulaşım kısıtlaması 01 Mart 2026 tarihinde, saat 10.00 ile 13.00 arasında uygulanacaktır. Bu süre zarfında yerleşke ana aksında çalışan 171, 277, 290, 304, 353, 390, 465, 470, 471, 472, 476, 490, 515, 676, 690 ve 878 numaralı hatlar, kampüs içerisindeki duraklara giriş yapmayacaktır.

Hizmet dışı kalacak duraklar ve fakülteler

Yerleşke içerisinde yer alan stratejik noktaların ulaşım hizmetinden geçici olarak etkilenmesi bekleniyor. Duyuruda belirtilen bilgilere göre; Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Teknopark, Fen Edebiyat, Spor Salonu, Sosyal Tesisler, Kütüphane, Yetmiş beşinci Yıl İlköğretim Okulu ve Tınaztepe durakları belirtilen zaman diliminde ulaşıma kapalı olacaktır. Bu noktaları kullanacak olan vatandaşların ve öğrencilerin planlamalarını bu kısıtlamaya göre yapmaları önem arz etmektedir.

Ulaşım alternatifi: 412 numaralı hat görevde

ESHOT Genel Müdürlüğü, yerleşke içerisindeki ulaşım ihtiyacının tamamen kesilmemesi adına alternatif bir çözüm sundu. Kısıtlama süresince yerleşke içerisindeki ulaşım hizmeti sadece 412 numaralı Tınaztepe-Yerleşke hattı üzerinden sağlanmaya devam edecektir. Diğer hatların devre dışı kaldığı saatlerde, kampüs içi sirkülasyonun tek kanal üzerinden yürütülmesi hedeflenmektedir.

