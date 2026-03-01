Son Mühür / Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yönelik desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 282 kulüp için toplam 5 milyon liralık spor malzemesi desteği sağlanırken, kulüp yöneticileri ve antrenörler malzemelerini Bornova’daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda teslim almaya başladı.

282 kulübe ayni destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında futbol başta olmak üzere farklı branşlarda faaliyet gösteren amatör kulüplere malzeme dağıtımı yapılıyor.

Kent genelinde spor altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan destek programı için 5 milyon liralık kaynak ayrıldı.

Malzeme teslimleri, kulüp temsilcilerinin katılımıyla Bornova’daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştiriliyor.

“Çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Spor Çalışmaları Şube Müdürü Gürcan Temizel, desteğin iki aşamalı olarak sürdüğünü belirtti.

Temizel, eylül ve ekim aylarında yaklaşık 20 milyon liralık nakdi yardım yapıldığını hatırlatarak, şimdi de ayni malzeme desteğinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Yaklaşık 280 kulübü kapsayan malzeme yardımının maliyetinin 5 milyon lira olduğunu aktaran Temizel, “Kulüplerimizde spor yapanların tamamı bizim çocuklarımız ve gençlerimiz. Onların en iyi şartlarda spor yapmasını istiyoruz” dedi.

Kulüplerden teşekkür mesajı

Destekten yararlanan kulüp yöneticileri ise sağlanan katkının amatör spor için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Urla Bademler Spor Kulübü Futbol Şubesi Sorumlusu Erkin Şen, köy takımı olarak gençlerle yollarına devam ettiklerini belirterek, yapılan yardımların kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Torbalıgücü Spor Kulübü Başkanı Uzay Akgül ise birçok kulübün bu tür desteklerle ayakta kaldığını ifade ederek, malzeme kalitesinden memnun olduklarını dile getirdi.

Buca Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Bedrettin Karadağ da hem nakdi hem ayni yardımların kulüpler için “can suyu” niteliğinde olduğunu belirtti.