Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir Cumhuriyet Meydanı, Diş Hekimleri Günü’nde anlamlı bir törene sahne oldu. İzmir Dişhekimleri Odası (İZDO) Başkanı Ersin Atinel, oda yönetimi, Ege Bölgesi diş hekimleri odalarının başkanları ve çok sayıda diş hekimi, Atatürk anıtı önünde toplanarak çelenk sundu.

Mesleğin toplumsal sorumluluğu vurgulandı

Başkan Ersin Atinel, Diş Hekimleri Günü’nün yalnızca bir kutlama olmadığını, toplumun ağız ve diş sağlığına dikkat çeken önemli bir tarih olduğunu söyledi. Bilgilendirme ve farkındalığın artık tedavi kadar talep gördüğünü belirten Atinel, “Sorumluluğumuz bir haftaya değil tüm yıla yayılıyor. Bu alanda çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz ancak sahada olmaya devam ediyoruz” dedi.

Ortak kongrenin bu yıl İzmir dâhil Ege Bölgesi’nden dokuz odanın katılımıyla düzenlendiğini belirten Atinel, bilimsel programın verimli geçtiğini ve 22 Kasım haftasına denk gelmesinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Atatürk’ün yolundan ayrılmayacağız

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenin kendilerine büyük bir gurur verdiğini söyleyen Atinel, hekimlik mesleğinde yol göstericilerinin Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaşlık vizyonu olduğunu vurguladı.

Atinel, “Diş hekimliği mesleği hiçbir zaman Atatürk’ün çizgisinden çıkmadı, çıkmayacak. Sorunlarla dolu bir tabloya rağmen birlikte olduğumuzda güçlendiğimizi görüyoruz. Genç meslektaşlarımızın aramızda olması bu dayanışmayı geleceğe taşımamız için en büyük motivasyonumuz” diye konuştu.

Diş hekimleri, törenin ardından kongre kapsamındaki bilimsel etkinliklere devam etti.