Son Mühür/ Emine Kulak- Bayraklı Belediyesi’nin olağan meclis toplantısı, 3 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantıda imar planı değişikliklerinden kamulaştırma programına, atık ücret tarifesinden taşınmaz satışına kadar birçok önemli madde görüşülecek.

İMAR PLANLARINA İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün gündeme aldığı iki maddeye göre, Doğançay Mahallesi’ndeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar değerlendirildi. Cengiz Dokumacı ve Beşir Gülnaz’ın itirazlarının, İmar ve Hukuk Komisyonları tarafından oy birliğiyle reddedildiği öğrenildi.

TURAN MAHALLESİ’NDE HİSSE SATIŞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün meclise sunduğu bir diğer maddeye göre, Turan Mahallesi 36905 ada, 2 parselde bulunan 2 metrekarelik belediye hissesinde yer alan bir katlı evi, diğer hissedara satılması planlanıyor.

BAYRAKLI’DA 5 YILLIK KAMULAŞTIRMA HAMLESİ

Aynı müdürlüğün bir diğer gündem maddesinde ise, 2026–2030 yıllarını kapsayacak yeni 5 yıllık kamulaştırma programı yer alıyor. Program kapsamında, Bayraklı ilçe sınırları içerisindeki yol, yeşil alan ve sosyal donatı bölgelerinin kamulaştırılarak kamuya kazandırılması hedefleniyor.

ATIK ÜCRET TARİFELERİ YENİDEN BELİRLENECEK

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün gündem maddesine göre, 2026 yılı için mesken ve işyerlerine uygulanacak atıksu altyapı ve evsel katı atık ücret tarifeleri yeniden düzenlenecek.