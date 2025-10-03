Son Mühür/Merve Turan- İzmir’de 3 Ekim sabahı başlayan sağanak yağış, kentin birçok noktasında etkili oldu. Meteoroloji verilerine göre Menderes ilçesi en yüksek yağışı alırken, Murtad’ta 42,8 mm, Gümüldür’de 37,6 mm, Çileme Köyü’nde 37,5 mm yağış kaydedildi. Buca 33,3 mm, Bornova-Çiçekliköy 32,5 mm ile dikkat çekti.

İZSU önlemleri arttırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yoğun yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı alarma geçti. Ekipler, özellikle taşkın riski bulunan bölgelerde ızgara temizliği, dere yataklarının kontrolü ve yol menfezlerinin temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Sahada 390 personel ve çok sayıda ekipman

Kent genelinde kritik noktalarda 5 vidanjör, 27 kanal açma aracı, 9 ızgara temizleme ekibi, 20 pompa, 17 iş makinesi ve 17 kamyon görev başında. Toplam 390 personel, riskli bölgelerde anında müdahale için sahada hazır bulunuyor.

Riskli noktalarda hızlı müdahale

Bornova, Buca, Menderes ve Konak’ta ekipler, mazgal temizliği ve pompa sistemleri ile yağmur suyunun tahliyesini hızlandırıyor. Taşkın tehlikesi büyümeden kontrol altına alındı

Vatandaşlara uyarı

İZSU yetkilileri, yağışın gün boyunca sürebileceğini belirterek vatandaşları uyardı. Araçların su baskını riski olan bölgelere park edilmemesi ve taşkın riski bulunan bölgelerde bodrum katlara inilmemesi tavsiye edildi. Yetkililer, “Kent genelinde anlık ihbarlara müdahale ediyoruz. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde ve vatandaşlarımızın güvenliği için 7/24 sahada çalışıyor” ifadelerini kullandı.