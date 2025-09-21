Son Mühür/Beste Temel- Türk mobilya endüstrisi, sürdürülebilir, yenilikçi ve üretime uygun tasarımlar geliştirmek amacıyla endüstriyel tasarımcılarla güç birliği yapıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "Design2Prototype: Mobilya Eko-Tasarım Çalıştayı", sektörün geleceğine yön verecek somut prototiplerin ortaya çıkmasını hedefliyor. Çalıştay, Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) İzmir Şubesi iş birliğinde organize ediliyor.

Tarihi mekanda yenilikçi fikirler üretilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi’nin desteklediği çalıştay, 4-5 Ekim 2025 tarihlerinde Tarihi Bıçakçı Han’da gerçekleşecek. Etkinlikte, 5 mobilya imalatçı/ihracatçı firması, 5 profesyonel tasarımcı ve 5 endüstriyel tasarım öğrencisinden oluşan ekipler bir araya gelecek. Her ekip, en fazla iki tasarım geliştirecek ve bunlardan en az biri prototip veya numune olarak üretilerek hayata geçirilecek. Bu yapı, teorik fikirlerin pratik uygulamalara dönüşmesini sağlayacak.

Sektörün hedefi ihracat fiyatlarını yükseltmek

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, çalıştay ile ilgili yaptığı açıklamada, projelerin sadece fikir aşamasında kalmasını engellemeyi amaçladıklarını belirtti. Gürle, "Amacımız, sanayicilerimiz, profesyonel tasarımcılarımız ve öğrencilerimiz arasında kalıcı bağlar kurmak. Böylece firmaların mevcut üretim altyapısına uygun, somut ve ticari değeri olan tasarımlar ortaya çıkaracağız" dedi. Türk mobilyasının ortalama ihraç fiyatının 3,5 dolar seviyelerinde olduğunu hatırlatan Gürle, bu rakamı 6 doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Bu nedenle tasarım ve üretimi bir araya getiren projelere büyük önem verdiklerini dile getirdi. Gürle, ayrıca bu yıl "Eko-Tasarım" temasıyla düzenlenecek olan "Ezber Bozan Tasarım Yarışması" ile çalıştayın birbirini tamamlayan etkinlikler olduğunu söyledi.

Prototip ürünler fuar alanında sergilenecek

Çalıştayda geliştirilen ve üretilen prototip ürünler, Türk mobilya sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan İzmir Modeko Fuarı'nda sergilenecek. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belirleyeceği çeşitli noktalarda da sergilenerek geniş bir kitleye ulaşması sağlanacak. Bu sergilerle, hem sektörün yenilikçi yüzü tanıtılacak hem de genç tasarımcıların eserleri potansiyel alıcılarla buluşturulacak. Bu girişim, sadece ihracat rakamlarını artırmayı değil, aynı zamanda Türk mobilyasının uluslararası alanda tasarım gücüyle de tanınmasını sağlamayı hedefliyor.