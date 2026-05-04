Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Atatürk Lisesi’nin gelenekselleşen buluşması bu yıl 140. kez düzenlendi.

Köklü geçmişiyle kentin simge kurumlarından biri olan lisedeki etkinliğe, okulun mezunları ve öğrencileri büyük ilgi gösterdi. İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı (İZALEV) tarafından organize edilen bu özel etkinlik, okulun tarihi bahçesinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da bu anlamlı günde mezunları ve öğrencileri yalnız bırakmadı. Başkan Tugay, İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı (İZALEV) tarafından düzenlenen 140. Geleneksel Pilav Günü'nde öğrenciler ve mezunlarla bir araya geldi.

Başkan Tugay kazan başına geçti

Etkinlik alanındaki stantları gezen Başkan Tugay’a İZALEV Başkanı İhsan Tutum eşlik etti. Ziyaret sırasında Tugay, kazan başına geçerek pilav kardı. Bu anın ardından tarihi okulun yemekhanesine geçen Tugay, katılımcılarla aynı sofrayı paylaştı.

Öğrenci projelerini inceledi

Başkan Tugay, etkinlikte öğrencilerin çalışmalarını yakından takip etti. 10. sınıf öğrencisi Mehmet Kaan Cengiz’in hazırladığı ve okulu sanal ortamda gezmeye imkan tanıyan projeyi inceleyen Tugay, gençlerle sohbet etti.

Program, halk oyunları ekibinin gösterisinin izlenmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

