Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekotam Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi, Japonya’daki Yaizu Chuo Lisesi’nin dünya genelinde yürüttüğü plaj temizliği hareketine destek kapsamında İnciraltı Kent Ormanı’nda geniş katılımlı bir sahil temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Can Özcan: Şu anda Japonya’dan bizi izliyorlar

Özel gereksinimli bireylerin ve ailelerin de destek olduğu etkinlik renkli anlara sahne oldu. Narlıdere ilçesinden Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi ve Didem Onat Ortaokulu gibi eğitim kurumlarının da destek verdiği etkinlik ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde görevli Doktor Öğretim Görevlisi Can Özcan, “Japonya ile gerçekten faydalı projelerle bir araya geliyoruz. Şu anda Japonya’dan bizi izliyorlar. En geniş katılımlı kıyı etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Ebru İlbeyci Alkan: Rekorlar Kitabı’na girmek için Japonya ile birlikte kıyı temizliği projemizi gerçekleştiriyoruz

Öte yandan etkinlik ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi adına bilgilendirmelerde bulunan Ebru İlbeyci Alkan ise “Bugün İnciraltı Kent Ormanı’nda anlamlı bir proje için bir aradayız. İzmir Ekonomi Üniversitesi aracılığıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için Japonya ile birlikte kıyı temizliği projemizi gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.