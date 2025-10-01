Son Mühür- İzmir’in Kınık ilçesi Arpaseki Mahallesi sınırlarında yer alan ve özel mülkiyete ait olan yaklaşık 1,56 hektarlık bir alan, yenilenebilir enerji üretimi amacıyla imar planı değişikliğine konu oldu. Söz konusu plan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

ENERJİ ÜRETİM ALANINA DÖNÜŞECEK

Plan değişikliği yapılan alan, mevcut durumda kuru marjinal tarım arazisi olarak sınıflandırılıyor. İzmir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün raporuna göre, tarımsal üretim açısından sınırlı verimliliğe sahip olan bu alan, artık güneş enerji santrali (GES) yatırımı için değerlendirilecek.

PARSEL ÜZERİNDE 1,25 MW’LIK GES KURULACAK

Planlama alanı, Asteks Kauçuk ve Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 103 ada 14 numaralı parsel üzerinde bulunuyor. Hazırlanan imar planı kapsamında, toplamda 1,2528 megawatt kurulu güce sahip bir güneş enerji santrali kurulması hedefleniyor. GES alanının toplam büyüklüğü 15 bin 641 metrekare olarak belirlenirken, bunun yaklaşık 10 bin 774 metrekaresi ünite alanı, 4 bin 867 metrekaresi ise yol alanı olarak planlandı.

ARAZİ YAPISI VE ULAŞIM DURUMU

Planlama bölgesi, Arpaseki ile Aziziye mahalleleri arasında, genel olarak yüzde 0-30 arasında eğime sahip bir coğrafyada konumlanıyor. Bölgede yerleşim bulunmazken, mevcut yollar stabilize ve toprak niteliğinde. Alanın ulaşımı ise D240 Karayolu üzerinden sağlanıyor. GES sahası, İzmir şehir merkezine 82 kilometre, Kınık ilçe merkezine ise yalnızca 10 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

PLAN ASKIYA ÇIKARILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda tamamlandı ve halihazır haritalar eşliğinde askıya çıkarıldı. Süreç sonunda planın kesinleşmesi durumunda, proje uygulama safhasına geçilecek.