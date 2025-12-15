Sarı-siyahlı ekip, geçtiğimiz hafta Menemen FK deplasmanında uzatma dakikalarında yediği gollerle 2-1 mağlup olmuştu. Aliağa FK, bu karşılaşmanın ardından kendi sahasında oynayacağı mücadelede yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

Puan tablosunda üst sıralar mücadelesi

Karşılaşma öncesinde Aliağa FK, lider Mardin 1969 Spor’un 6 puan gerisinde, 29 puanla 3’üncü sırada yer alıyor. Konuk ekip 68 Aksaray Belediyespor ise topladığı 19 puanla haftaya 11’inci basamakta giriyor.

İç sahada yenilmezlik serisi dikkat çekiyor

Profesyonel liglerde iç sahada 3 sezondur mağlubiyet yüzü görmeyen Aliağa FK, bu sezon evinde oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak önemli bir istatistiğe imza attı. Sarı-siyahlılar, Aksaray karşısında da bu seriyi sürdürmeyi amaçlıyor.