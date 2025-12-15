Son Mühür - AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Şehzadeler Belediye Başkanı merhume Gülşah Durbay için Manisa’da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başsağlığı mesajı iletti

Cenaze töreninde Gülşah Durbay’ı dualarla son yolculuğuna uğurlayan Eyyüp Kadir İnan, merhumeye Allah’tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına, Manisalı hemşehrilere ve CHP camiasına başsağlığı temennilerini iletti.

“Mekânı cennet olsun”

İnan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi’nin cenaze namazına katılarak dualarla son yolculuğuna uğurladık. Ailesinin, sevenlerinin, Manisalı hemşehrilerimizin ve CHP camiasının başı sağ olsun. Merhume Gülşah Durbay’ın mekânı cennet, makamı âli olsun.”