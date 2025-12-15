Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Gastronomi ve Turizm Derneği başkanlığını yürüten Bircan Turgul Yörümez yeni dönemde görevini İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası’nda kentin tanınmış isimlerinden Sezer Altan’a devretti.

Sezer Altan: Ben sayın başkanıma çabalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum

İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası’nda gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan ve Ege Gastronomi ve Turizmi Derneği’nin büyük amaçlarla yola çıkıp bu yolda birçok işi başardığını aktaran derneğin çiçeği burnunda başkanı Sezer Altan, “Derneğimiz çok büyük amaçlarla yola çıktı ve başardı. Turizmin içerisinde gastronomi yer alıyor ve herkes buna çok önem veriyor.

Bundan sonraki yol haritamız da bu olacak. Bundan sonraki süreçte yol haritasını çizen ve aktör olan derneğimiz süreçlerde artık söz sahibi olacaktır. Ben sayın başkanıma çabalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu

Bircan Turgul Yörümez: Sezer Altan eminim ki çok güzel işler yapacak

Son olarak, yaklaşık 1 senedir başkanlık görevini yürüten ve yeni döneminde görevini Sezer Altan’a devreden Bircan Turgul Yörümez ise şu ifadeleri kullandı: “Yıllardır derneğimizin başkanlığını yapmaktayım. Artık başkanlığı sayın Sezer Altan’a teslim ediyorum, eminim ki çok güzel işler yapacaktır.”