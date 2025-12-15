Son Mühür/ Osman Günden- AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde aylardır süren hak kayıpları nedeniyle işçilerin iş bırakma kararını değerlendirdi.

Belediye yönetiminin çalışanlara yönelik yaklaşımını eleştiren Kırkpınar, yaşanan sürecin artık görmezden gelinemeyecek bir noktaya ulaştığını söyledi.

“Hak gaspları sistematik hale geldi”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan işçilerin uzun süredir ücret kesintileri ve sosyal hak kayıplarıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Kırkpınar, bu durumun çalışanlar üzerinde ciddi bir baskı yarattığını belirtti.

Ücret kesintilerinin yanı sıra ikramiye ve gıda kartı ödemelerinin geciktiğini, fazla mesai ve eğitim yardımlarının da yapılmadığını vurgulayan Kırkpınar, yaşananların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“Havuza çekme uygulaması emekçinin onurunu zedeliyor”

Belediye yönetiminin işçileri “havuza çekme” yöntemiyle cezalandırdığı yönündeki iddialara da değinen Kırkpınar, bu uygulamanın açık bir baskı aracı olduğunu söyledi.

Kırkpınar, “Bu yaklaşım emekçinin onurunu zedeler, çalışanı sindirmeye yöneliktir. İzmir’in emekçisine yapılmış büyük bir saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

Sendika görüşmesine dikkat çekti

Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasında yapılması planlanan görüşmenin kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Kırkpınar, işçilerin meşru taleplerinin pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı.

Belediye yönetiminin süreci erteleyen ve oyalayan bir tutumdan vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Kırkpınar, sorumluluğun açık olduğunu dile getirdi.

“İdari yetersizliğin faturası işçiye kesilemez”

Kırkpınar, belediye yönetiminin yaşanan sorunlar için mazeret üretmek yerine çözüm üretmesi gerektiğini belirterek, “Büyükşehir yönetimi artık bahaneleri bir kenara bırakmalı; hem tüm alacakları acilen ödemeli hem de havuza çekme gibi baskı araçlarına derhal son vermelidir.

İşçiler alın terinin karşılığını isterken suçlu ilan edilemez. Belediyenin idari yetersizliklerinin faturası emekçiye kesilemez” dedi.

“Çözüm baskıda değil, hakların tesliminde”

İş bırakma kararının İzmirlileri mağdur etmemesi gerektiğine de dikkat çeken Kırkpınar, sorunun baskı yoluyla çözülemeyeceğini ifade etti.

Çözümün, çalışanların haklarının eksiksiz şekilde ödenmesinden geçtiğini belirten Kırkpınar, belediye yönetimini sorumluluk almaya çağırdı.