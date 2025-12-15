Son Mühür/ Merve Turan - DEÜ Merkez Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Ortak Derslikler Binası’nda gerçekleştirilen zirve kapsamında öğrenciler, firma ve kurum stantlarını ziyaret ederek sektör dinamikleri, çalışma alanları, kurumsal istihdam politikaları ile açık iş ve staj pozisyonları hakkında doğrudan bilgi alabilecek. Etkinlik, öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sunmayı ve üniversite–sektör iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Açılış töreni gerçekleştirildi

Zirvenin açılış törenine DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç ve Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol, DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlar İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Seher Özyürek, firma temsilcileri, öğrenciler ve mezunlar katıldı.

“Bilgi alışverişi kariyer yolculuğunda kritik”

Açılışta konuşan DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol, öğrencilerin sektör temsilcileriyle bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti. Ayol, mezuniyet sonrası yaşanabilecek sorunların en aza indirilmesi için sektörle kurulan bilgi alışverişinin büyük önem taşıdığını belirterek, bilinçli ve donanımlı mezunlar yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

İş ve staj mülakatları zirve boyunca sürecek

DEÜ Kariyer Zirvesi 2025 kapsamında Mühendislik Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesindeki bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ile mezunlar, firmaların iş ve staj mülakatlarına başvuru yapabilecek. Zirve süresince firmalar, belirlenen zaman dilimlerinde öğrenciler ve mezunlarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek açık pozisyonlar için değerlendirmelerde bulunacak.