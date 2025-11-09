Son Mühür- İzmir Valisi Sayın Dr. Süleyman Elban, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Vali Elban, mesajında Atatürk’ü sonsuz minnet, saygı ve rahmetle andığını belirterek, büyük liderin fikirlerinin anlaşılması ve yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Vali, Atatürk’ün yalnızca geçmişe değil, çağların ötesine ışık tutan derin vizyonuna vurgu yaptı.

Çağların ötesine ışık tutan derin vizyon

Vali Dr. Süleyman Elban, mesajının ana eksenini Atatürk’ün liderlik vasıfları ve milletine olan inancı üzerine kurdu. Atatürk'ün, milletin varoluş mücadelesine yön veren üstün askeri dehası ve kararlı iradesiyle umutsuzluğun hüküm sürdüğü anlarda bile direnişi yeşerttiğini ifade etti. Elban, "O, milletine duyduğu güveni her türlü zorluğun üzerinde tutarak bağımsız bir devletin temellerini atmıştır," sözleriyle Atatürk’ün vizyonunun temelinde yatan milli inanç vurgusunu yineledi. Mesajda, Atatürk'ün sadece bir savaş kahramanı olmadığı, aynı zamanda ilimle, sanatla yoğrulmuş bir devlet aklının temsilcisi olduğu belirtildi.

Cumhuriyet mirası birlik ve beraberlik içinde yaşatılacak

Vali Elban, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in, onun milli iradeye olan sarsılmaz bağlılığının bir göstergesi olduğunu kaydetti. Elban, Cumhuriyet’in, halkın iradesini temel alan bir bütünleşmenin ifadesi olarak yeniden inşa edildiğini vurguladı. Vali, her 10 Kasım’da olduğu gibi bugün de tüm vatandaşlara düşen görevin, sadece anmakla yetinmeyip, Atatürk’ün fikirlerini anlamak ve yaşatmak olduğunu dile getirdi. Vali Elban, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Milletimizi aydınlık yarınlara taşımak için onun gösterdiği hedefler doğrultusunda azimle çalışmak, kararlılığımızı tazeleyerek geleceğe emin adımlarla yürümektir. Birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyetin değerlerini yeni nesillere emanet etmektir.”

Vali Dr. Süleyman Elban, ebediyete intikalinin 87. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, özlem ve şükranla anarak, ruhunun şad olması temennisiyle mesajını sonlandırdı.