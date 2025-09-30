Son Mühür- CHP İzmir eski Milletvekili ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Atila Sertel'in, Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü Nükhet Hotar hakkındaki bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkartıldığı ortaya çıkmıştı.



İzmir Adliyesi'nde ifade verdi...



''Milletvekilliğim döneminde 9 Eylül Üniversitesi’nde Sayıştay’a yolsuzlukları ile ilgili bilgi, belge vermeyen, o dönemde öğretim üyelerine zulmeden, üniversiteyi siyasallaştıran eski rektör Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın açtığı davalardan birinde ifade vermediğim gerekçesi ile gözaltı kararı çıkartılmış.

Polis arkadaşlarımız ile İzmir Adliyesi’ne gidip ifade vereceğiz.'' diyen Atila Sertel, ifade sonrası serbest bırakıldığını duyurdu.



Evime dönüyorum...



''Asliye Ceza Hakimine ifademi verdim, hiçbir sıkıntı yok. Evime dönüyorum.'' bilgisini paylaşan Sertel,

''Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesi işte bu tweti attığım gerekçesiyle beni hakaret suçundan yargılıyor. Bana tebligat gelmemesine rağmen ifade vermeye gitmediğim gerekçesiyle hakkımda yakalama kararı çıkartılıyor.

Kamuoyunun vicdanına sesleniyorum ve mahkemelerimizi boş yere meşgul edenler kadar bu davayı sürdürenleri de halkın vicdanına bırakıyorum.

19 Nisan 2020’de yaptığım bu paylaşımda hakaret var mı, Allah aşkına söyleyin.'' mesajıyla başına gelen duruma sitem etmişti.