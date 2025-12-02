Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Efes Selçuk Belediyesi tarafından kentte eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla hayata geçirilen Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü Projesi, birinci yılını geride bıraktı. İlk otobüs, 2 Aralık 2024 tarihinde hizmete başlayarak öğrencilerin okullarının önünde sıcak ve uygun fiyatlı öğle yemeğine erişimini sağladı.

Üç otobüs, üç farklı noktada hizmet

Projenin gördüğü yoğun ilgi üzerine 5 Şubat 2024 tarihinde ikinci Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu çevresinde hizmet vermeye başladı. Okulların açılmasıyla birlikte 17 Eylül 2025 tarihinde üçüncü otobüs de Zafer Mahallesi Fatma Günay İlkokulu çevresinde konuşlandırıldı. Böylece proje, ilçede daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaştı.

Uygun fiyatlı ve dengeli menüler

Açıldığı günden bu yana 10 TL karşılığında öğle yemeği sunan Kent Lokantası Öğrenci Otobüsleri, 2025–2026 eğitim öğretim yılında 20 TL ücretle hizmet verdi. Menülerde hamburger, mantı, kızartma, tavuk-pilav ve ekmek arası döner gibi çocukların tercih ettiği sıcak yemekler yer aldı. Her menü ayran ya da meyve suyu ile elma veya portakal eşliğinde sunuldu.

Günde 500’ün üzerinde öğrenci yararlandı

Üç otobüsten her gün 500’ün üzerinde öğrencinin faydalandığını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bir öğün sıcak ve sağlıklı yemeğin çocukların temel hakkı olduğuna dikkat çekti. Sengel, Kent Lokantası anlayışını öğrenciler için uyarlayarak bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Ekonomik zorluklara rağmen sosyal destek

Kasım 2024’te Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınmasıyla ekonomik açıdan zorlandıklarını dile getiren Başkan Sengel, buna rağmen sosyal projeleri sürdürme kararlılığını koruduklarını vurguladı. Öğrencilerin bir öğün yemek hakkını güvence altına almak için otobüslerin okul önlerine konuşlandırıldığını söyledi.

Bağışlarla büyüyen proje

Efes Selçuk Belediyesi’nin kendi imkânlarıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü Projesi, vatandaşların katkılarıyla da güç kazandı. Proje kapsamında bugüne kadar 50 kişi tarafından toplam 350 bin TL bağış yapıldığı, desteklerin devam ettiği belirtildi.