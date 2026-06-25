Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, uluslararası alandaki başarısını yeni bir görevle taçlandırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dünyanın en geniş kapsamlı yerel yönetim kuruluşlarından biri olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Komitesi’nde Eş Başkanlık görevine getirildi.

İzmir, Komite yönetimindeki Türkiye’den tek şehir

UCLG Kültür Komitesi yönetiminde artık İzmir de var. Tugay’ın yürüttüğü bu önemli görevle beraber İzmir; Buenos Aires, Lizbon ve Meksiko gibi dünya kentleriyle aynı masada oturarak kültür çalışmalarının belirlenmesinde söz sahibi oldu. Aynı zamanda İzmir, Komite yönetimindeki Türkiye’den tek şehir olma unvanını taşıyor.

Fas’ta ilk temsiliyet

Göreve gelmesinin hemen sonrasında Tugay’a ilk resmi davet Fas’tan geldi. Tugay’ı temsilen Fas’taki UCLG Afrika Kültür Komisyonu toplantılarına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir'in bu süreçteki vizyonunu dünyaya anlattı.

Toplantı süresince kültürün, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Okyay, bu konuda yapılan savunuculuk görüşmelerinde İzmir'in yerel ölçekte hayata geçirdiği kültür politikalarını örnek göstererek paydaşlarla tecrübe aktarımında bulundu.

UCLG nedir, Kültür Komitesi ne iş yapar?

UCLG, dünya üzerinde 250 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi çatısı altında barındıran büyük bir ağ. Kurulun Kültür Komitesi ise kültürün yalnızca sanatla değil, sürdürülebilir bir şehir hayatının olmazsa olmaz parçası olduğunu savunuyor.