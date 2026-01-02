İzmirli turizmciler, kent merkezinde yer alan Alsancak Limanı’nın mevcut kullanım biçiminin şehir yaşamı ve turizm açısından ciddi sorunlar yarattığını savunarak, limanın yük taşımacılığı yerine yolcu ve kruvaziyer odaklı bir yapıya dönüştürülmesini talep etti.

“Ağır lojistik kent yaşamını zorluyor”

Sektörün görüşlerini kamuoyuyla paylaşan **Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, şehir merkezinde sürdürülen konteyner ve ağır lojistik faaliyetlerin; trafik yoğunluğu, çevresel baskı ve yaşam kalitesi açısından İzmir’i olumsuz etkilediğini belirtti.

İşler, yük taşımacılığına dayalı liman faaliyetlerinin kent dışındaki yeni ve güçlü limanlara kaydırılması gerektiğini vurgulayarak, Alsancak Limanı’nın yalnızca kruvaziyer ve yolcu taşımacılığına hizmet eden bir merkez olarak değerlendirilmesini istedi.

“Modern kent planlamasıyla uyumlu değil”

Alsancak Limanı’nın geleceğine ilişkin kararların, kısa vadeli ihtiyaçlar yerine İzmir’in uzun vadeli kent vizyonu doğrultusunda ele alınması gerektiğini dile getiren İşler, şehir merkezinde yoğun yük limanı faaliyetlerinin modern kent planlaması ve turizm anlayışıyla örtüşmediğine dikkat çekti.

İşler, İzmir gibi tarihi, kültürel ve turistik kimliği güçlü bir kentte kıyı alanlarının daha çok yolcu odaklı, kentle bütünleşen ve değer üreten işlevlerle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kıyı alanları turizm ve sosyal yaşamla bütünleşmeli

Konteyner sahaları ve ağır lojistik faaliyetlerin kent merkezinde ciddi baskı yarattığını belirten İşler, bu durumun İzmir’in büyümesiyle birlikte her geçen yıl daha da derinleştiğini söyledi. Kıyı alanlarının, yolcu trafiğini destekleyen ve İzmir’in marka değerini yükselten kullanımlarla değerlendirilmesinin turizm sektörü açısından daha doğru olacağını vurguladı.

“İzmir kruvaziyer turizminde büyük potansiyele sahip”

İzmir’in Akdeniz çanağında kruvaziyer turizminden daha fazla pay alabilecek şehirler arasında yer aldığını belirten İşler, bu potansiyelin mevcut liman kullanım politikaları nedeniyle yeterince değerlendirilemediğini dile getirdi.

Turizmcilerin hedefinin, Alsancak Limanı’nı kente değer katan bir yolcu limanı modeline dönüştürmek olduğunu ifade eden İşler, bu yaklaşımın İzmir’in uluslararası turizm rekabet gücünü artıracağını söyledi.

Yük taşımacılığı için güçlü alternatifler var

Mehmet İşler, yük limanı faaliyetleri açısından İzmir çevresinde güçlü ve uygun alternatiflerin bulunduğunu belirterek; Aliağa, Nemport ve Çandarlı Limanı gibi merkezlerin lojistik altyapıları, kara ve demiryolu bağlantıları sayesinde yük taşımacılığı için daha elverişli olduğunu kaydetti.

Bu limanların şehir trafiğinden bağımsız çalışma imkânı sunduğunu belirten İşler, ağır yük taşımacılığının kent merkezinden uzaklaştırılmasının İzmir için önemli bir kazanım olacağını söyledi.

“Bu bir karşıtlık değil, gelecek arayışıdır”

Turizm sektörünün talebinin herhangi bir karşıtlık içermediğini vurgulayan İşler, beklentilerinin İzmir’in sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yapıcı bir çözüm üretmek olduğunu ifade etti.

Liman kullanımına ilişkin kararların; turizm potansiyeli, yaşam kalitesi ve çevresel etkiler dikkate alınarak şekillendirilmesi gerektiğini belirten İşler, bu yaklaşımın İzmir’e uzun vadede ciddi katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.