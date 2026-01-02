İzmir’in Torbalı ilçesinde, İzmir-Aydın Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde Kuşçuburun Mahallesi mevkiinde yaşandı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 08.15 sıralarında işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Yağmur Şenli’ye (25), B.İ. (60) yönetimindeki ve plakası henüz belirlenemeyen bir midibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kadın ağır yaralandı.

Ekipler sevk edildi, trafik kontrollü sağlandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şenli’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alınırken, karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Soruşturma başlatıldı

Hayatını kaybeden Yağmur Şenli’nin Kuşçuburun Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.