İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşanan trajik olay, halkı derin bir yasa boğarken güvenlik birimlerini de teyakkuza geçirdi. Kendi evini korumak isterken canından olan genç bir adamın hikayesi, asayiş sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi, dün akşam saatlerinde kan donduran bir cinayete sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Mehmet Köstekçi, ailesiyle birlikte bir komşu ziyaretinden döndüğü esnada, ikametgahından kimliği belirsiz şahısların çıktığını fark etti. Evine girildiğini gören ve hırsızlık şüphesiyle hareket eden genç adam, kaçmaya çalışan şüphelilerin peşine düştü. Ancak bu kahramanca müdahale, ne yazık ki trajik bir sonla noktalandı.

Zeytinlikte yankılanan silah sesleri ve acı son

Kaçan şahısları yakalamak amacıyla evinin hemen bitişiğindeki zeytinlik araziye doğru amansız bir takibe girişen Köstekçi, şüphelilerin köşeye sıkışmasıyla birlikte hedef alındı. Kovalamaca sırasında saldırganlar tarafından kurşun yağmuruna tutulan genç adam, 3-4 el ateş edilmesi sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Silah seslerinin yankılandığı mahallede panik yaşanırken, saldırganlar gecenin karanlığından faydalanarak izlerini kaybettirmeyi başardı.

Hastanedeki tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı

Olayı gören çevredeki vatandaşların ve ailesinin acil ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Köstekçi’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, genç adam ambulansla süratle Torbalı Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Hastanenin acil servisinde yoğun bakım altına alınan ve yaşam savaşı veren Köstekçi, doktorların saatler süren tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Acı haberin duyulmasıyla birlikte hastane önünde toplanan yakınları sinir krizleri geçirdi.

Jandarma ekipleri firari katil zanlılarının peşinde

Cinayet sonrası geniş çaplı bir soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Zeytinlik arazide bulunan boş kovanlar ve parmak izi kanıtları üzerinden faillerin kimliklerini belirlemeye çalışan güvenlik güçleri, kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı. Firari durumdaki şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için bölgede kapsamlı bir operasyon yürütülürken, mahalle sakinleri tedirginlik içinde adaletin yerini bulmasını bekliyor.