İzmir'in Torbalı ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde endişe verici bir olay yaşandı. Yedi Eylül Mahallesi'nde bulunan hastanenin beşinci katında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Binanın üst katından yükselen dumanları fark eden hastane personeli, duruma anında müdahale ederek durumu yetkililere bildirdi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hızlı müdahale sayesinde can kaybı yaşanmadı

Olay yerine ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin hastanenin diğer bölümlerine sıçramasını engellemek için hızlı ve koordineli bir çalışma başlattı. Hastanenin beşinci katında yer alan yemekhane deposunda başladığı tespit edilen yangına anında müdahale edildi. İtfaiyenin titiz çalışması sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi

Yangın tehlikesine karşı önlem almak amacıyla, yangından etkilenen katta bulunan hastalar, güvenlikleri için hastanenin diğer bölümlerine sevk edildi. Hastane yetkilileri, bu tahliye işleminin herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için yapıldığını belirtti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri, alevlerin tamamen söndürüldüğünden emin olmak için soğutma çalışmalarına başladı. Olayla ilgili olarak Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve emniyet birimlerinin ortak çalışmaları sürüyor. Yangının tam olarak neyden kaynaklandığı ve ne kadar maddi hasara yol açtığı, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.