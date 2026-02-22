Kırsal bölgelerdeki üretimi güçlendirmek, aile çiftliklerini desteklemek ve mera tabanlı hayvancılığı daha kazançlı hale getirmek amacıyla hayata geçirilen proje, özellikle genç çiftçiler ve kadın üreticiler için önemli fırsatlar sunuyor. Peki küçükbaş hayvan desteği ödemeleri ne zaman yapılacak, kimler başvurabilecek ve hangi desteklerden yararlanılabilecek?

Küçükbaş hayvan desteği başvuruları ne zaman başlıyor?

Küçükbaş hayvan desteği başvuruları Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yılın ikinci yarısından itibaren hayvan dağıtımlarına geçilmesi planlanıyor. Projenin öne çıkan detayları şu şekilde:

Proje 3 yıllık bir süreyi kapsıyor ve 2026'dan 2028'e kadar devam edecek. Bu dönem boyunca toplamda 150 bin baş küçükbaş hayvan üreticilere ulaştırılacak. Dağıtılacak hayvanlar, TİGEM işletmelerinde yetiştirilen en az 6, en fazla 18 aylık damızlık hayvanlardan seçilecek. Hak kazanan her üreticiye 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 100 baş küçükbaş hayvan verilecek.

Küçükbaş hayvan desteğine kimler başvurabilir?

Projeye yalnızca mevcut hayvan sahipleri değil, hayvancılık yapmayan kişiler de başvuruda bulunabilecek. Belirlenecek üst sınırın altında hayvana sahip olan üreticiler de programa dahil olabiliyor.

Başvurularda kadın ve genç çiftçilere öncelik tanınacak. Bunun yanı sıra Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi ve Gıda Mühendisi gibi meslek sahipleri de öncelikli değerlendirme kapsamında yer alacak.

Hak kazanan üreticilere hangi destekler sağlanacak?

Küçükbaş hayvan desteği projesi kapsamında hak sahiplerine üç farklı destek kalemi sunuluyor.

Kredi desteği kapsamında üreticiler, Ziraat Bankası'ndan yüzde 100'e varan faiz indirimiyle Temel Hayvancılık Kredisi kullanabilecek. Geri ödemelerde 2 yıla kadar ödemesiz dönem tanınırken, toplam vade 5 veya 7 yıl olarak belirlenebilecek.

TARSİM sigortası desteğiyle proje kapsamında edinilen küçükbaş hayvanlar, 1 yıl boyunca sigorta güvencesi altına alınacak.

Bakım ve besleme desteği ise hayvan teslimini izleyen aydan başlayarak 12 ay süreyle ödenecek. Hayvan başına aylık 150 TL destek verilecek olup, en fazla 100 baş için aylık azami 15.000 TL, yıllık toplamda ise 180.000 TL bakım-besleme yardımı yapılacak.

Hangi illerde hayvan dağıtımı yapılacak?

Dağıtım yapılacak il ve bölgeler ile o yöreye uygun küçükbaş hayvan ırkları, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki HAYGEM koordinasyonuyla ayrıca ilan edilecek. Başvuru usul ve esasları ile değerlendirme takvimi de bu kapsamda kamuoyuyla paylaşılacak.

Proje, TİGEM'in kaliteli damızlık hayvan güvencesi ve Ziraat Bankası'nın uygun finansman koşullarıyla hayata geçiriliyor. Dağıtılacak hayvanların tamamı TİGEM'in kendi çiftliklerinde yetiştirilen sağlıklı ve verimli hayvanlar arasından seçilecek. Kırsal kalkınmayı hedefleyen proje, özellikle genç nüfusun tarıma yönelmesi ve kadın üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.