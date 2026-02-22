Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğindeki ekonomi yönetimi önümüzdeki dönemde reel sektörün döviz borcu nedeniyle başı ağrıyabilir mi?

Ekonomi yönetimine uyarıda bulunan ve yaklaşan tehlikeye dikkat çeken isim MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak oldu.

Bu sefer bankacılık sektörü...



''Cumhuriyet tarihinin en önemli bankacılık krizleri, 1994, 2000 ve 2001’de yaşanmıştır. 1994 ve 2001 krizlerinde, son darbeyi ölçüsüz biçimde alınan açık pozisyonlar vurmuştur. Sonrasında ise 30’a yakın banka tasfiye edilmiş, binlerce nitelikli personel işsiz kalmış ve çok yüksek bir fatura ödenmiştir. '' hatırlatmasında bulunan Başak,

''BDDK’nın da başarılı politikaları ile sektör, buradan ders çıkarmış ve kurlarda sağlanan stabiliteye rağmen, pozisyonlar açılmamıştır. Tam tersi sektörün şuan 43 milyar TL. fazla pozisyonu vardır.

Ancak tehlike bu sefer reel sektördedir. Kasım 2025 itibari ile sektörün açık pozisyonu 186.7 milyar USD’dir'' ifadelerine yer verdi.



128 milyar dolar sayesinde...



''2009’da alınan hatalı bir karar sonrasında, 66 milyar USD’den 211 milyar USD’ye kadar yükselen ve 128 milyar USD’lik Ülke rezervinin yok olması pahasına 76 milyar USD’ye kadar geriletilen reel sektör açık pozisyonlarının, tekrar bu denli yüksek seviyelere gelmesi çok ciddi bir tehlike işaretidir'' diyen Dr. Ramazan Başak,

''Kurların artmadığı dönemde uygulanan bu politika sonucu çok ciddi karlar elde eden ve bu sayede de lüks ve şatafat içinde yaşayan reel sektör, kurların artması ile beraber “Nerede bu Devlet” demeye başlamış, Devlet de rezervleri tüketme pahasına onları kurtarmıştır.

Daha önce de birçok kez uyarmıştık. Böylesine tahrip edici bir sonla karşılaşmamak için uyarımızı yine tekrarlıyoruz'' hatırlatmasında bulundu.

