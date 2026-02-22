Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yetki belgeniz yoksa, döviz alım satımı yapacaksanız bir kez daha düşünmekte fayda var.

2018 yılında yapılan düzenlemeyle yalnızca bankalar, PTT ve Bakanlıkça lisans verilen döviz büroları tarafından döviz alım satımı yapılabiliyor.

Kamuoyunda bilinenin aksine kuyumcular, ödeme kuruluşlarının temsilcileri ve benzeri iş yerlerinin alım satım yetkisi bulunmuyor.

Bu kapsamda yetkisiz döviz alım satımı yaptığı tespit edilen iş yerlerine Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'da 2018 yılında yapılan düzenlemeler uyarınca iki yaptırım uygulanıyor.



Buna göre, Bakanlıkça iş yerlerinin faaliyetleri geçici veya sürekli durdurulurken ilgili iş yerleri için cumhuriyet başsavcılıklarına idari para cezası verilmesi için bildirimde bulunuluyor.



Büyük şehirler ve turistik bölgeler...



Yetkisiz faaliyette büyük şehirler ve turistik bölgeler öne çıkıyor

Buna göre, 2018 yılından bu yana 859 iş yerinin faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durduruldu. Bu iş yerlerinin özellikle ticaret ve turizmin yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaştığı belirlendi.

Bu kapsamda özellikle büyük şehirler ve turizm bölgelerindeki illerde yaptırımlar yoğunlaştı. Aynı dönemde yaklaşık 280 milyon lira idari para cezası için cumhuriyet başsavcılıklarına bildirimde bulunuldu.

Sadece 2025 yılında 147 iş yerinin faaliyeti durduruldu, yaklaşık 108 milyon lira idari para cezası için işlem başlatıldı.

İdari para cezası alt ve üst sınırları, her yıl yeniden değerleme oranında güncelleniyor. Bu yıl için söz konusu idari para cezasının alt sınırı 719 bin 30 lira, üst sınırı da 3 milyon 595 bin 198 lira oldu.

