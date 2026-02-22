Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla market rafları da bereketlendi. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan temel gıda ürünlerinin yer aldığı Ramazan kolileri, bu yıl da farklı bütçelere hitap eden seçeneklerle satışa sunuldu. Ayçiçek yağından bakliyata, çaydan şekere kadar bir evin ihtiyacı olan pek çok ürünü barındıran Ramazan kolileri için 2026 fiyat tarifeleri de netleşti. Vatandaşlar marketlerin kampanyalarını kıyaslarken, en uygun fiyatlı ve en zengin içerikli Ramazan kolisini bulmaya çalışıyor.

MİGROS RAMAZAN KOLİSİ NE KADAR, İÇİNDE NE VAR?

Migros, 2026 yılı için iki farklı seçenek hazırladı. Bütçeye ve ihtiyaca göre şekillenen paketlerde fiyatlar 499,95 TL ve 799,95 TL olarak belirlendi.

799,95 TL'lik Geniş Koli: Bu pakette un, ayçiçek yağı, çeşitli makarnalar (burgu, spagetti, yüksük), irmik, hazır çorbalar, bulyon, salça, tuz, haşlanmış bakliyatlar (nohut, fasulye, bezelye), pirinç, kırmızı mercimek, koçbaşı nohut, bulgur, toz şeker, çay, Türk kahvesi ve puding yer alıyor.

499,95 TL'lik Temel Koli: Daha ekonomik olan bu seçenekte ise un, yağ, üç çeşit makarna, çorba, salça, tuz, pirinç, bulgur, şeker ve çay bulunuyor.

ŞOK MARKET RAMAZAN KOLİSİ KAÇ TL?

ŞOK Marketler Zinciri de Ramazan hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların sıkça tercih ettiği markette Ramazan kolisinin fiyatı 550 TL olarak raflardaki yerini aldı.

ŞOK'un paket içeriğinde şu ürünler bulunuyor: Domates salçası, filiz çay (500 gr), 1 litre ayçiçek yağı, un, kakaolu puding, ezogelin çorba, burgu makarna, pilavlık pirinç, pilavlık bulgur, tuz ve küp şeker.

CARREFOURSA RAMAZAN PAKETİ FİYATLARI 2026

CarrefourSA, bu yıl müşterilerine en geniş yelpazeyi sunan marketlerden biri oldu. Market bünyesinde tam 6 farklı Ramazan kolisi seçeneği bulunuyor. Carrefour Kart sahiplerine özel indirimlerin uygulandığı paketlerde fiyatlar 499,95 TL ile 1.099 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Genel olarak paketlerde; ayçiçek yağı, kırmızı mercimek, fasulye, pirinç, bulgur, küp ve toz şeker, çay, kahve, un, makarnalar, arpa şehriye, salça, tuz, haşlanmış bakliyatlar, siyah zeytin, çorba, bulyon, puding ve irmik gibi zengin bir içerik sunuluyor.

TARIM KREDİ VE METRO MARKET FİYATLARI

Vatandaşların uygun fiyat beklentisiyle takip ettiği Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 2026 Ramazan kolisi 650 TL etiketiyle satışa sunuluyor.

Metro Market ise toptan ve perakende alışveriş yapanlar için 3 farklı alternatif hazırladı. Metro'da paket fiyatları içeriğin zenginliğine göre 589 TL, 1.119 TL ve 1.399 TL olarak sıralanıyor. En kapsamlı pakette reçelden fındık kremasına, zeytinden Türk kahvesine kadar geniş bir ürün yelpazesi mevcut.

ONUR, ÇAĞRI VE MACRO CENTER FİYAT LİSTESİ

Diğer market zincirlerinde ise durum şöyle:

Onur Market: Oldukça kapsamlı bir paket hazırlayan markette fiyat 1.250 TL . İçerikte temel gıdaların yanı sıra helva, reçel ve elit zeytin gibi kahvaltılıklar da dikkat çekiyor.

Çağrı Market: Buradaki Ramazan kolisi 750 TL 'den alıcı buluyor. Pakette hurma, reçel ve dermason fasulye gibi ürünler yer alıyor.

Macro Center: İki farklı seçenek sunan markette fiyatlar Migros ile benzerlik göstererek 499,95 TL ve 799,95 TL olarak belirlendi.