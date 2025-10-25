Fenerbahçe Kulübü, mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazlarla ilgili gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirdi.

TOPLANTIYA ÜST DÜZEY KATILIM

Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, önceki dönem yönetim kurulu üyeleri, divan ve kongre üyeleri katıldı. Genel kurulun başında, toplantıyı yönetecek divan başkanı ve yönetimi seçildi. Yönetimin önerisi ile oy birliğiyle Şekip Mosturoğlu divan başkanı olarak belirlendi. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK MADDELER

Toplantıda yapılacak konuşmaların ardından şu gündem maddeleri oy birliği veya çoğunluk oyu ile karar bağlanacak:

Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz edinimi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı) hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

İstanbul Ataşehir’deki iki taşınmazla ilgili Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılan veya yapılacak gelir paylaşımı, satış ve diğer işlemlerin yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiralanması, işletme ve ortaklık sözleşmeleri yapılması, ayni ve şahsi hakların tesis edilmesi konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Taşınmazlar üzerinde yatırım, tesis, plan, proje ve tadilat işlemlerinin yönetim kurulunca yürütülmesi için yetki verilmesi.

Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek ve vakıf kurulması, hisselerin halka arzı, sermaye artışı, devri veya tasfiyesi gibi işlemlerde yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Yönetim Kurulu Yetkileri Konusunda Oylama Bekleniyor

Toplantı sonunda, yukarıda belirtilen gündem maddeleri yönetim kurulunun yetkilerini belirleyecek ve kulübün taşınmaz, yatırım ve şirket işlemlerine ilişkin karar alma sürecine yön verecek.