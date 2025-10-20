İzmir’in Tire ilçesinde yaşanan olay, bir aileyi felakete sürükledi. İddiaya göre, 55 yaşındaki Ş.K., evde eşi Gülşen Kaya (50) ve oğlu Aşkın Kaya (28) ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyünce öfkesine hakim olamayan baba, evde bulunan av tüfeğini alarak ailesine ateş etti.

Oğlu olay yerinde yaşamını yitirdi

Tire’nin Dallık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, saçmaların isabet ettiği oğlu Aşkın Kaya ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Anne Gülşen Kaya ise vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz kadının tedavi altına alındığı öğrenildi.

Katil zanlısı baba kaçtı

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olayın ardından kaçan baba Ş.K., kısa sürede jandarma ekiplerinin arama çalışmasının hedefi haline geldi. Köy çevresinde geniş çaplı operasyon başlatılırken, zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mahallede büyük şok

Dallık Mahallesi sakinleri, olayı büyük bir üzüntüyle karşıladı. Olayla ilgili soruşturmanın da başlatıldığı öğrenildi.