Son Mühür / Yağmur Daştan - İnternet üzerindeki ikinci el eşya alım-satım platformlarını birebir taklit eden dolandırıcılar, geliştirdikleri yeni yöntemlerle vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. İnternette ‘alış ve satış’ yapılan ‘Sarı sayfa’ üzerinden hava temizleme cihazını satmak isteyen Son Mühür Yazı İşleri Müdürü Mustafa Karslıoğlu, dolandırıcıların hedefine takıldı. İkinci el araç alım satımlarında para transferini güvence altına almak için kullanılan ‘Güvenli ödeme sistemi’ bahanesiyle tuzağa düşürüldüğünü ifade eden Karslıoğlu, toplamda 77 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdığını belirterek “Bir daha kimsenin mağdur olmaması için güvenlik önlemleri artırılmalı” çağrısı yaptı.

“Logo, adres ve hatta harita bilgileri dahi vardı”

İnternet üzerindeki ikinci el eşya alım-satım sitelerini taklit eden dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti. Sistemin işleyişini ve nasıl dolandırıldığını anlatan Karslıoğlu, “Site üzerinden hava temizleyici robotumu satmak istedim. Bir kişi başvurarak ürünle ilgilendiğini ve alıcı olduğunu söyledi. Hatta pazarlık sonucu ürünün fiyatını dahi düşürdüm. Alıcı olarak yaklaşan kişi ürünü satın aldığını söyleyip bana sahte dekontlar attı. Ardından kargonun sigorta bedeli adı altında bir ödeme yapıldığını gösteren belgeler gönderdi. Çok geçmeden platformun adını kullanarak WhatsApp üzerinden benimle iletişime geçtiler. Profilde kurumun logosu, adresi ve harita bilgileri de vardı. Şüphelenip benimle neden WhatsApp üzerinden iletişime geçtiklerini sordum ama onlar da 'İletişim hattımızı meşgul etmek istemiyoruz' diyerek güven verdiler. Sistemsel işlemler bahanesiyle açıklama kısmına özel kodlar yazdırarak para transferi yapmamı istediler” dedi.

İnandırıcılığı artırmak için "doktorum" dedi

Şüphelilerin güveni sağlamak için kurguladıkları senaryo ve psikolojik taktiklere de dikkati çeken Karslıoğlu, “Karşımdaki kişi kendisini kulak burun boğaz doktoru olarak tanıttı. Ürünü de çocuğunun odasına koyacağını söyleyerek samimiyet kurdu. İnandırıcılığı artırmak için 'Sen ürünü paketlerken video çek, ben de kargoyu teslim alıp açarken video çekeyim' gibi detaylar verdi. Pazarlık yapıp fiyatı düşürdüler, bu kadar profesyonelce yaklaştıkları için açıkçası ilk başta şüphelenmedim” ifadelerini kullandı.

'1001' hilesiyle ‘Askıda kaldı’ yalanı

Dolandırıcıların para koparmak için kullandığı teknik hile ve hataya zorlama yöntemlerini de anlatan Karslıoğlu, “14 bin liralık ilk ödemeyi yaparken açıklamaya bazı rakamlar ve sonuna '1001' yazmamı istediler. Dediklerini yaptıktan sonra 'Sisteme yanlış girdiniz, paranız askıda kaldı. Banka da göremez, biz de göremiyoruz. Açıklamaya 1000 yazıp sonra 1 yazacaktınız' diyerek suçu bana attılar. Parayı iade etmek ve sistemi sıfırlamak bahanesiyle 28 bin lira, ardından mesai saati bitti bahanesiyle 21 bin lira daha talep ettiler. Parayı kurtarmaya çalışırken toplamda 77 bin liram gitti” dedi.

“Güvenliklerini artırmalılar” çağrısı yaptı

Hesabında para kalmayınca dolandırıldığını anladığını ve hemen gerekli yerlere başvurduğunu aktaran Karslıoğlu, “Bankayı arayıp durumu öğrenince hemen savcılığa gidip dilekçemi verdim. Bu tarz uygulamalar kullanırken herkesin çok daha dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Ayrıca bu sitelerin de dolandırıcılar konusunda daha fazla önlem almaları ve güvenliklerini artırmaları gerekiyor. Bu insanlar şu anda yurt dışında olabilir. Türkiye’de uzun zamandır IBAN kiralama konusu da gündemde. O yüzden üçüncü kişilere asla banka hesaplarının kullandırılmaması gerekiyor. Bu yaşadığımız olayın sonucunda da ne yazık ki böyle bir sonuç çıkacağını tahmin ediyoruz. Burada dolandırıcılığı yapan kadar bu yönteme geçit veren ve IBAN’ını kullandıran herkes de suçludur. Normalde sürekli bu konulara dikkat çeken ve haberlerini yapan bir ekibin yöneticisi olsam da bugün benim başıma gelen yarın herkesin başına gelebilir. Ben gerekli yerlere başvurdum, süreci bekliyorum. Kimse bir daha böyle alçakça yöntemlerle dolandırılmamalı” diye konuştu.