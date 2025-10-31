İzmir Ticaret Borsası’nın Ekim toplantısına katılan Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Musa Deveci, kentin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Deveci, son yıllarda bölgedeki yağışların normalin oldukça altında gerçekleştiğini aktararak, özellikle tek günde yoğun yağış düşmesinin verimi düşürdüğünü ifade etti.

Yapay müdahaleler etkisiz

Toplantıda, halk arasında tartışılan “yağmur bombası” ve “dolusavar” gibi yöntemlere de değinen Deveci, bu uygulamaların bilimsel temele dayanmadığını ve kuraklık sorununu çözmeye yeterli olmadığını söyledi. Sıcaklık artışının da yağış miktarını olumsuz etkilediğini belirten Müdür, İzmir’in su kaynaklarının korunmasının ve uzun vadeli önlemlerin önemine dikkat çekti.

Deveci şunları aktardı; "Meteoroloji verilerine göre İzmir’de yağış miktarında son yıllarda belirgin bir azalma yaşanıyor. Kent genelinde normalde ortalama 630 kilogram civarında olan yıllık yağış miktarı, 2025’te 438 kilograma geriledi. Bu da yaklaşık yüzde 30’luk bir düşüş anlamına geliyor.

Yağış miktarı bazı günlerde artmış görünse de, bu artış uzun döneme yayılmadığı için verimlilik sağlamıyor. Yağışların çoğu kısa sürede ve tek günde gerçekleşiyor. 2008 yılı, 308 kilogram ile son yılların en kurak dönemi olarak kayıtlara geçmişti. Son üç yılın verilerine bakıldığında ise yalnızca 2023 yılında mevsim normallerinin üzerinde yağış alındı; diğer yıllarda düşüş sürdü.

2025 yılı boyunca İzmir’de sadece 78 gün yağış görülürken, bu dönem “şiddetli kuraklık yılı” oldu. Yağışların en yoğun olduğu bölge Çeşme olurken, özellikle iç havzalarda yeterli yağış alınmadı. Dikili ve Bergama gibi kuzey ilçelerde yılın başında nispeten daha fazla yağış kaydedilse de genel tablo kuraklık yönünde."