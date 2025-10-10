Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, minimal invazif cerrahide 100. vakasını tamamladı. Ekip, MİECC sistemiyle kapalı koroner bypass ameliyatını Türkiye’de ilk kez uygulayarak kalp cerrahisinde yeni bir dönemin kapısını açtı.

İzmir’de kalp cerrahisinde tarihi başarı

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, minimal invazif kalp cerrahisinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Klinik, 2018 yılında aort kapağı değişimiyle başladığı “kapalı kalp ameliyatları” alanında, yedi yılda 100’üncü başarılı ameliyatını tamamladı. Sadece kapak değişimleriyle sınırlı kalmayan ekip, süreç içinde kapalı mitral kapak, çoklu kapak, asendan aort, kalp deliği ve kapak enfeksiyonu gibi komplike ameliyatları da başarıyla gerçekleştirdi.

Türkiye’de ilk: MİECC sistemiyle kapalı bypass

Kliniğin en son ve en çarpıcı adımı, Prof. Dr. Burçin Abud ve Doç. Dr. Kemal Karaarslan tarafından yapılan kapalı koroner arter bypass ameliyatı oldu. Bu operasyonda Avrupa’da kullanılan en ileri teknoloji ürünü olan MİECC (Minimal İnvazif Vücut Dışı Dolaşım)sistemi kullanıldı. Yapılan araştırmalara göre, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu sistemi Türkiye’de uygulayan ilk merkez oldu.

MİECC sistemi: Kalbi koruyan teknoloji

MİECC sistemi, açık kalp ameliyatlarında kullanılan klasik yöntemlere göre önemli avantajlar sağlıyor. Bu sistem, yüksek dozda kan sulandırıcı ihtiyacını ortadan kaldırırken, hastanın fizyolojik dolaşımına en yakın akışı sunuyor.

Böylece ameliyat sonrası ciddi komplikasyonlardan biri olan Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu (SIRS) riskini büyük ölçüde azaltıyor. Organ hasarı olasılığını minimuma indiren bu teknoloji, hastaların iyileşme süresini kısaltıyor ve ameliyat sonrası konforu artırıyor.

Başhekim Yakan: “İnsan odaklı sağlık anlayışıyla çalışıyoruz”

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Savaş Yakan, elde edilen başarının kamu sağlık hizmetlerinde ulaşılan yüksek standartları gösterdiğini belirtti: “İzmir’deki bir kamu hastanesi olarak, 100. minimal invazif kalp ameliyatımızı en ileri teknoloji olan MİECC sistemiyle gerçekleştirmek bizim için gurur verici. Bu başarı, ekibimizin uzmanlığı ve teknolojiye yaptığımız yatırımın sonucudur. Amacımız her zaman hastalarımıza daha güvenli, daha az travmatik ve hızlı iyileşme süreçleri sunmaktır. İnsan odaklı sağlık anlayışımızla öncülüğümüzü sürdüreceğiz.”