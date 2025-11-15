Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kocaelispor’u ağırlamaya hazırlanan Göztepe, karşılaşma öncesi çalışmalarını gün boyunca yaptığı iki antrenmanla devam ettirdi. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre sarı-kırmızılılar, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde yoğun bir program uyguladı.

Günün ilk yarısında kuvvet çalışıldı

Günün ilk bölümünde salonda kuvvet ve core egzersizlerine odaklanan takım, ardından sahaya geçerek koşu, 5’e 2 pas çalışması ve top kazanma antrenmanları gerçekleştirdi. Akşam yapılan ikinci idmanda ise bitiriciliğe yönelik şut çalışmaları öne çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular, günü savunma ve hücum organizasyonlarını geliştirmeye yönelik taktik çalışmalarla noktaladı.