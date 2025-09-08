Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri, Riva’daki kura çekimiyle belli oldu. İzmir temsilcileri Tire 2021 FK, Karşıyaka, Altınordu, Bornova 1877, Aliağa FK, İzmir Çoruhlu FK ve Menemen FK kura sonucunda rakiplerini öğrendi. Kura çekiminde iki İzmir takımı birbirleriyle eşleşti.

İzmir Takımlarının Rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda İzmir temsilcilerinin eşleşmeleri şu şekilde belirlendi:

Tire 2021 FK – Bodrum FK

Karşıyaka – Bursa Yıldırım SK

Kütahyaspor Futbol SK – Altınordu

Bornova 1877 – Aliağa FK

İzmir Çoruhlu FK – Isparta 32 SK

Menemen FK – Eskişehir Anadolu Spor

Maçlar Ne Zaman Oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme maçları; 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Eşleşmelerde kazanan taraf, 3.Tura yükselmeye hak kazanacak.

Diğer Eşleşmeler Nasıl?