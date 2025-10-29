Son Mühür- PayPal entegrasyonu, kullanıcıların kendi banka hesaplarına, bakiyelerine ve kartlarına hızlı erişim sağlamalarına olanak tanırken, alışveriş geçmişi görüntüleme, iade ve itiraz başvurularını da ChatGPT üzerinden yapabilmelerine imkân tanıyacak.

Satıcılar için operasyonel kolaylık

Yeni sistem, yalnızca kullanıcıları değil satıcıları da hedef alıyor. PayPal, ödeme doğrulama, satıcı yönlendirme ve işlem yönetimi gibi arka plan süreçlerini üstlenerek işletmelere operasyonel kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Bu entegrasyonla birlikte, ChatGPT üzerinden milyonlarca ürünün satışa sunulması hedefleniyor.

“Buy it in ChatGPT” projesiyle e-ticarette yeni dönem

Euronews’te yer alan habere göre, OpenAI’nin halihazırda yürüttüğü “Buy it in ChatGPT” (ChatGPT’den Satın Al) projesi, yapay zekâ tabanlı e-ticaretin öncüsü olmaya aday. Şimdilik yalnızca ABD’de aktif olan sistem kapsamında kullanıcılar, Etsy platformundaki satıcılardan doğrudan ürün satın alabiliyor.

Shopify iş birliği yolda

OpenAI, e-ticaret ağını genişletmek amacıyla Glossier, Kim Kardashian’ın SKIMS markası, Spanx ve Vuori gibi dünya çapında bilinen markaların da aralarında bulunduğu Shopify’daki bir milyondan fazla satıcıyla anlaşma hazırlığında. Bu iş birlikleriyle birlikte, ChatGPT’ye çoklu ürün sepeti (multi-item shopping cart) özelliği entegre edilecek.

Geliştiricilere açık sistem

OpenAI, bu yeni alışveriş sepeti sistemini desteklemek için “Agentic Commerce Protocol” adlı yazılımını açık kaynaklı hale getirdi. Böylece geliştiriciler, yapay zekâ tabanlı alışveriş deneyimini daha da geliştirmek için bu altyapıya katkı sunabilecek.

PayPal, diğer teknoloji devleriyle de iş birliğinde

PayPal, yalnızca OpenAI ile değil, Google ve Perplexity gibi diğer teknoloji şirketleriyle de benzer iş birlikleri yürütüyor. Şirket, bu sayede yapay zekâ destekli alışveriş deneyimlerini küresel ölçekte yaygınlaştırmayı hedefliyor.

PayPal Başkanı Alex Chriss, yeni sistemin vizyonunu şu sözlerle özetledi:

“Amacımız, birkaç dokunuşla sohbetten ödemeye geçilebilen kesintisiz bir deneyim yaratmak.”