Son Mühür / Yağmur Daştan - Bornova’nın en yoğun mahallelerinden biri olan Kazımdirik’te, 296/1 ile 375 sokakları bağlayan yol, yağmur yağdığı anda adeta göle dönüşüyor. Yağış sonrası oluşan geniş su birikintileri hem araç trafiğini aksatıyor hem de yayalar için ciddi bir risk oluşturuyor. Sürücüler suyla kaplanan yolda ilerlemekte zorlanırken, vatandaş kaldırım ve yol ayrımının kaybolması nedeniyle karşıdan karşıya geçemiyor. Özellikle iş dünyasının nabzının attığı bölgede Sanayi Metro durağından inerek işlerine ulaşmaya çalışan vatandaş, her sabah bu su birikintisinden geçme mücadelesi veriyor.

‘Büyük sıkıntı yaşıyoruz’

Bölgede çekilen görüntülerde, park halindeki araçların tekerleklerinin suya gömüldüğü, yolun tamamının çamurlu suyla kaplandığı ve yayaların suyun içinden yürümek zorunda kaldığı görülüyor. Özellikle çevredeki konutlar ve iş yerleri nedeniyle yoğun kullanılan güzergahta yaşanan bu durum, “her yağmurda aynı çile” dedirtiyor. Vatandaş, “Kısa süreli bir yağmurda bile yol tamamen kapanıyor. İşe giderken büyük sıkıntı yaşıyoruz” diyerek sorunlarını dile getirdi.

‘Her yer çamur içinde’

Hemen her gün Bayraklı Üst Geçidi’nden geçerek sanayi metroya yürüdüğünü söyleyen bir diğer vatandaş da “Arabaları yolun kenarına bırakıyorlar, yolun ortası zaten göl oluyor. Su seviyesi bazen bilek boyuna yaklaşıyor, her yer çamur içinde. Burası Bornova’nın merkezi sayılabilecek bir noktası, buna rağmen her yağmurda kaderine terk ediliyor.

Kaldırımın kenarından parmak uçlarımıza basarak geçiyoruz. Akşam saatlerinde bölgede ışıklandırma sorunu da yaşanıyor. Telefonumuzun ışığını açıyor, suya batmamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.