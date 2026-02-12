Son Mühür/ Emine Kulak- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı kruvaziyer istatistikleri, 2026 yılının Ocak ayında Türkiye genelinde gemi ve yolcu trafiğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşandığını ortaya koydu. Ocak 2025’te limanlara uğrayan kruvaziyer gemi sayısı 23 iken, bu yıl aynı ayda sayı 18’e geriledi. Toplam yolcu sayısı da 32 bin 686’dan 28bin 625’e düştü.

Geçen yıl bin 827 gelen, bin 796 giden ve 29 bin 63 transit yolcu kaydedilirken, 2026 Ocak’ta bin 704 gelen, bin 696 giden ve 25 bin 225 transit yolcu gerçekleşti. Genel tablo, limanlara uğrayan gemilerde aktarma ve kısa süreli ziyaretlerin yoğunluğunu ortaya koydu.

İzmir Limanı’nda transit yolcu artışı trafiği yükseltti

Büyük limanların çoğunda düşüş gözlenmesine rağmen, İzmir Limanı toplam yolcu sayısını artırdı. Ocak 2025’te 4 gemiyle 8 bin 1 yolcu ağırlayan liman, 2026 Ocak’ta yine 4 gemiyle 8 bin 858 yolcuya ulaştı. Gelen yolcu sayısı 194’ten 175’e, giden yolcu 173’ten 164’e gerilemesine rağmen, transit yolcu sayısının 7 bin 634’ten 8 bin 519’a yükselmesi toplam trafiği yukarı taşıdı. Aynı dönemde İstanbul’un toplam yolcu sayısı 14 bin 514’ten 12 bin 228’e, Samsun’un ise 3 bin 699’dan 2 bin 20’ye düştü.

Transit yolcular trafiğin ana unsuru oldu

Ocak verileri, yolcu trafiğinin büyük kısmının transit geçişlerden oluştuğunu gösterdi. 2026 Ocak’ta kaydedilen 28 bin 625 toplam yolcunun 25 bin 225’i transit yolculardan oluştu. 2025’te de benzer tablo görülmüş, 32 bin 686 toplam yolcunun 29 bin 63’ü transit olarak kaydedilmişti.

2025 yılının kruvaziyer liderleri Kuşadası ve İstanbul

2025 yılı genelinde kruvaziyer hareketliliği belirli limanlarda yoğunlaştı. Türkiye genelinde yıl boyunca bin 375 kruvaziyer gemisi limanlara uğradı; 169 bin 253 yolcu geldi, 189 bin 691 yolcu ayrıldı ve 1.779.192 yolcu transit geçiş yaptı. Toplam yolcu hareketi 2.138.136 olarak kaydedildi.

Yolcu sayısında liderlik Kuşadası’nda oldu. 617 gemi ile 995 bin 843 yolcu ağırlayan Kuşadası’nı, 265 gemi ve 625 bin 517 yolcuyla İstanbul izledi. Bodrum 116 gemi ve 138 in 166 yolcuyla üçüncü, İzmir 51 gemi ve 87 bin 540 yolcuyla dördüncü, Çeşme ise 69 gemi ve 53 bin 971 yolcuyla beşinci sırada yer aldı.